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28.12.2021 20:04
Рубрика: В мире

От пленума ЦК Трудовой партии Кореи ждут важных решений

Текст: Олег Кирьянов
В Пхеньяне открылось 4-е пленарное заседание Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) 8-го созыва. На пленуме, где лично присутствует Ким Чен Ын, должны будут подведены итоги уходящего и поставлены задачи на будущий год. Многие эксперты полагают, что мероприятие будет использовано и для обнародования важных посылов в адрес США и Южной Кореи, а Ким Чен Ын подведет некие итоги своих десяти лет правления.

С формальной точки зрения вся полнота власти после смерти отца перешла к Ким Чен Ыну десять лет назад - 30 декабря 2011 г. Именно тогда он был провозглашен руководителем страны и главнокомандующим Вооруженных сил КНДР. В этой связи неудивительно, что 4-му Пленуму ЦК ТПК, который, согласно заявлению СМИ КНДР открылся в северокорейской столице в понедельник 27 декабря, уделяется большое внимание специалистов. Это хороший шанс для Кима обобщить, что он сделал и поставить стратегические задачи на будущее. В принципе именно это и сказала партийная газета "Нодон Синмун", анонсировав "обсуждение и принятие решений по стратегическим и тактическим целям деятельности", а также "следующих шагов" по части национального развития КНДР.

Фото: KIM Won Jin / AFP
В КНДР проходят траурные мероприятие в связи с 10-летием смерти Ким Чен Ира

Кроме того, собравшееся высшее партийное руководство Северной Кореи должно подвести итоги того, что было выполнено в уходящем 2021 году и поставить задачи на новый год.

С первого же дня работы пленума в нем принял участием лидер КНДР и генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын. Судя по фотографиям, в пленуме участвуют как младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая, как считается, курирует политику в отношении США и Южной Кореи, так и Хён Сон Воль, отвечающая за протокол в секретариате вождя.

Пока не ясно, сколько именно продлится мероприятие, но по прошлому опыту оно может занять от трех до пяти дней. Вполне может случиться и так, что свой юбилей пребывания на посту лидера страны и партии, который придется на 30 декабря, Ким Чен Ын отпразднует как раз в ходе пленума. Высока вероятность, что в заключительный день заседаний Ким снова произнесет речь, где будет содержатся описание поставленных задач и, возможно, некие посылы в адрес Сеула и Вашингтона. Учитывая временные рамки пленума, скорее всего именно он и выступление Ким на закрытии сыграют роль новогодней речи, которые вплоть до 2019 г. Ким делал в форме обращения к народу, а затем перешел к практике совмещения партийных пленумов с речами.

Напомним, что именно в ходе своих выступлений на новый год в 2018 г. Ким Чен Ын заявил о полной готовности к диалогу с Южной Кореей, что вылилось в несколько межкорейских саммитов с Мун Чжэ Ином, в 2019 г. сказал о желании пообщаться с президентом США. В итоге Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в феврале 2019 г. во Вьетнаме и были близки к заключению договоренностей. В этой связи от нынешнего пленума и итоговой речи Кима ждут каких-то "посылов", не исключая, впрочем, что на этот раз КНДР может начать угрожать. По крайней мере в последнее время США и Северная Корея никак не могут договориться о начале диалога, хотя призывают друг друга это сделать. Вполне возможно, что Пхеньян попытается повысить ставки и окажет давление на Вашингтон.

Судя по всему, десятилетний юбилей пребывания Ким Чен Ына на посту главы государства в КНДР собираются отмечать с размахом. Как сообщили западные СМИ, в северокорейской столице идет подготовка к крупному концерту, который пройдет на открытом воздухе.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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