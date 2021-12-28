Почему Россия требует твердых гарантий от НАТО

В понедельник, 27 декабря, на встрече с военными атташе и представителями аккредитованных в Москве иностранных посольств замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что плачевное состояние отношений нашей страны с НАТО можно объяснить тем, что в последние годы альянс сосредоточился на военном сдерживании России. В то время как раньше больше внимания уделял интересующим натовцев проектам сотрудничества.

Фомин напомнил, что в военной стратегии альянса 2019 года Россия прямо определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности. Более того, военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту с нашей страной. "Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России", - сказал замминистра обороны.

К тому же в последнее время альянс перешел к прямым провокациям, сопряженным с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние. Характерный пример - попытка британского эсминца "Дефендер" 23 июня этого года проникнуть в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент у побережья Крыма. В Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность действий разведывательной авиации НАТО выросла более чем на 60 процентов. В этом году альянс провел на Черном море 15 учений.

Военное строительство НАТО перенацелено на подготовку к вооруженному конфликту с Россией

Похожая картина наблюдается на Балтике. А еще натовцы целенаправленно осваивают Арктику в военных целях, наращивают там масштабы учебно-боевой деятельности с привлечением стратегических бомбардировщиков и морского компонента глобальной системы ПРО, в том числе в непосредственной близости от границ РФ.

"Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жестко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток и размещение угрожающих систем вооружений в непосредственной близости от наших границ", - заявил Александр Фомин.