Подводный крейсер особого назначения: "Дмитрий Донской" еще послужит флоту

29 декабря - ровно 40 лет, как вступил в строй и до сих пор несет службу тяжелый атомный подводный крейсер ТК-208. По советской классификации - проект 941 "Акула", по НАТОвской - Typhoon. Когда корабли этого класса занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие, их генеральный конструктор академик Сергей Ковалев заметил: "Следовало бы добавить - и самые надежные".

Всего по уникальному проекту ленинградского (ныне - петербургского) ЦКБ "Рубин" было построено и передано Северному флоту шесть ракетоносцев этого типа. Сейчас в боевом составе один - по иронии судьбы, самый старший из всех и головной в серии. Теперь помимо тактического номера ТК-208 он носит имя собственное "Дмитрий Донской", приписан к Беломорской военно-морской базе (Северодвинск) и под командованием капитана I ранга Олега Цыбина уже который год выполняет особые, только ему посильные задачи.

Некоторое время назад журналисты "РГ" - авторы проекта "Русское оружие" - побывали на борту "Дмитрия Донского", познакомились с его экипажем, взяли интервью у командира и старших офицеров, стали свидетелями нескольких тренировок, которые регулярно проводятся на корабле, даже когда он находится в базе. Обо всем, что увидели и смогли понять, об истории ТК-206 и его послужном списке мы тогда же подробно, в лицах, с видео и фото рассказали в спецпроекте "Непотопляемый ракетодром".

А перед нынешней датой связались с конструкторским бюро, где спроектирован ракетоносец-катамаран, и производственным объединением "Севмаш", где была построена вся серия из шести кораблей. И получили оттуда комментарии первых лиц.

Генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит:

- Это уникальная подводная лодка, которую наш генеральный конструктор Сергей Никитич Ковалев в силу особенностей ее конструкции справедливо называл самой надежной в мире. Создавая проект, инженеры "Рубина" проработали более 200 вариантов корабля, выполнили много исследований по прочности, ходкости, управляемости, акустике. Государственный заказчик дал задание сконструировать платформу, в которую могли быть интегрированы крупногабаритные морские баллистические ракеты, поэтому размеры корабля получились внушительными…

Рассекречено: из официального релиза ЦКБ "Рубин"

Тактико-техническое задание на создание платформы под МБР Конструкторского бюро машиностроения (ныне - "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева") было выдано 1972 году. Разработкой концепции руководил генеральный конструктор, академик Сергей Ковалев. В результате была спроектирована подводная лодка нового архитектурного типа: "катамаран" с большим запасом плавучести. Ракетные шахты размещены между двумя прочными корпусами. Длина корабля составляет почти два футбольных поля, а подводное водоизмещение превышает полное водоизмещение легкого авианосца.

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко:

- Для того, чтобы построить корабли третьего поколения - серию ТАПК проекта 941 и АПЛ проектов 949, 949А - на предприятии провели масштабную реконструкцию. Главный стапель "Севмаша" был введен в эксплуатацию в 1974 году. Его строили в течение четырех лет. Через год после постройки в цехе заложили головной крейсер проекта 941.

Отмечу, что впервые в мировой практике корабелы "Севмаша" освоили модульно-агрегатный метод строительства атомных подводных лодок. Этот принцип заключается в том, что корабль строится при помощи стыковки готовых блок-секций. Такой метод позволил сократить сроки строительства всей серии ТАПК проекта 941.

Рассекречено: из официального релиза ЦКБ "Рубин"

Головной корабль серии был заложен в 1976 году, спущен на воду в 1980 году и вступил в состав флота 29 декабря 1981 года. Всесторонние испытания ракетоносца подтвердили заявленные эксплуатационные качества, в том числе маневренность и управляемость. Впервые в мире на атомной подводной лодке были созданы очень комфортные условия для экипажа: спортзал, сауна, бассейн и салон для отдыха.

В центре обучения подводников в Палдиски (Эстония) для тренировок экипажей "Акулы" был создан специальный тренажёр - построено отдельное трёхэтажное здание с имитацией отсеков подводной лодки.

Из воспоминаний генерального конструктора С.Н. Ковалева:

"Важные преимущества подводных лодок проекта 941 состоят в том, что они имеют две автономные энергетические установки, размещенные в разных корпусах, так что авария любой установки не отражается на работоспособности установки другого борта. Любая авария ракеты не ведет к повреждению корпуса и травмированию личного состава".

Генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит:

- Корабли проекта 941, патрулируя под ледяным панцирем Арктики, были практически неуязвимы для гидроакустической разведки противника. Требования по обеспечению скрытности были очень жесткими, и они тоже были выполнены. Моряки, конструкторы и заводчане гордятся этим замечательным кораблем, его техническим совершенством, надежностью, комфортом для экипажа и удобством в эксплуатации и управлении.

Рассекречено: из официального релиза ЦКБ "Рубин"

Уже второй автономный поход головного ТК-208 (декабрь 1983 года - апрель 1984 года) стал рекордным: впервые в мире продолжительность непрерывного пребывания в подводном положении составила 121 сутки. Командовал крейсером капитан 1 ранга Александр Ольховиков. За освоение уникального корабля ему присвоено звание Героя Советского Союза. В период с 1982 по 1996 годы корабли проекта 941 выполнили более 30 боевых служб в высоких широтах Арктики.

"Дмитрий Донской" трижды проходил на "Севмаше" ремонт и модернизацию. Он 40 лет находится на службе, в последние годы обеспечивает испытания современной военно-морской техники.

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко:

- Вместе с другими кораблями Беломорской военно-морской базы подводный крейсер обеспечивает проведение испытаний современных атомных подводных лодок, строящихся на "Севмаше". Так проявляется своего рода связь третьего и четвертого поколений АПЛ. Под бережной опекой "старшего брата" новые корабли учатся совершать свои первые морские шаги, проходят заводские ходовые и государственные испытания. Дальше их ждет служба в местах приписки, а тяжелый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской" - новые задачи. Желаю экипажу здоровья и благополучия, а также успешного выполнения задач на благо Отечества!

Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ "Рубин":

- Сейчас "Дмитрий Донской" находится в хорошем техническом состоянии, однако срок службы любого корабля хоть и длителен, но все же, к сожалению, ограничен. Дальнейшую его судьбу будет определять флот, но мы пока не расстаемся с его экипажем: "Донской" обеспечивает испытания своих более современных собратьев.

От редакции

Команда авторов проекта "Русское оружие" на сайте "Российской газеты" присоединяется к поздравлениям в адрес экипажа ТК-208 "Дмитрий Донской" и отдает должное создателям этого корабля. Нынешним летом, когда на стапеле "Севмаша" было заложено два новых ракетоносца по проекту "Борей-А", стало известно, что одному из них будет дано имя "Дмитрий Донской". Значит - эстафета продолжится. А те шесть-семь лет, что неизбежно потребуются на постройку и испытания подводного крейсера четвертого поколения, его предшественник службу продолжит. Как заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов, ТК-208 будет оставаться в боевом составе флота до полной выработки активных зон в его ядерных реакторах. И работа, связанная с испытанием новых систем вооружения и подводной техники, ему найдется.