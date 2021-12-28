Показан Android 13. Что нового

В интернет утекла ранняя сборка Android 13 - новой версии мобильной платформы, работы над которой пока еще только ведутся. Утечка позволяет составить впечатление о новшествах, хотя часть из них может и не попасть в финальный релиз или существенно измениться.

Тем не менее уже сейчас можно выделить несколько важных функций. Одна из них - возможность установить язык приложений независимо от языка, который установлен в самой системе.

Другая функция позволяет более точно контролировать разрешения, которые получают приложения, а еще одна - более оптимизированное использование ресурсов мобильного устройства. Наконец, часы на экране блокировки можно будет уменьшить, чтобы добавить виджеты или другой контент.

Ожидается, что первые сборки Android 13 для разработчиков приложений увидят свет в первой половине следующего года. Платформа, вероятно, получит название Tiramisu.