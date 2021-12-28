Полиция выявила 4 742 наркопреступления среди несовершеннолетних

Полицейские выявили и раскрыли 4 742 наркопреступления среди несовершеннолетних. Из них по фактам сбыта - 2 025, склонение к потреблению наркотиков - 14, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления - четыре, содержание наркопритонов - 26. Задокументировано 30 647 фактов совершения административных правонарушений.

Это результаты межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России - 2021", которая была проведена Главным управлением наркоконтроля МВД России. В пресс-центре МВД России сообщили, что операция проходила во взаимодействии с Минздравом России, Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежью в два этапа: в период с 5 по 14 апреля и с 15 по 24 ноября 2021 года.

Было проверено около 27 тысяч объектов транспортной инфраструктуры - вокзалов и железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов, свыше 7,6 тысячи учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и молодежи, осуществлено более 13,8 тысячи рейдов по отработке досуговых заведений - дискотек, ночных клубов, баров, и свыше 59 тысяч торговых точек. Проведено около 50 тысяч мероприятий по отработке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

Осуществлено свыше 280 тысяч профилактических мероприятий с детьми и молодежью, направленных на предупреждение распространения наркомании. Проведено более 157 тысяч информационно-просветительских работ - интерактивных лекций, обучающих семинаров.

Состоялось свыше 49,3 тысячи мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а также развитие гражданской активности молодежи. Среди них - культурные, спортивно-массовые акции, творческие конкурсы антинаркотической направленности, в том числе спартакиады, марафоны, фестивали, квесты.

К уголовной ответственности привлечено 3 850 лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, к административной - 23 459.

Из незаконного оборота изъято свыше 896 кг наркотиков и психотропных веществ, в том числе более 584,1 кг марихуаны, 12,3 кг гашиша, 26,8 кг героина, более 255 кг синтетических наркотиков, свыше 1,4 кг кокаина, 15,6 кг психотропных и сильнодействующих веществ.

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел выявлен 4 031 интернет-ресурс, содержащий информацию о незаконной реализации наркотиков и способах их изготовления. Сведения о выявленных сайтах направлены в Роскомнадзор для их дальнейшей идентификации и блокировки.