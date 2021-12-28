Полиция выявила 4 742 наркопреступления среди несовершеннолетних

Новости

Роскачество обнаружило кишечную палочку в паштетах 11:24
Росгвардейцы более тысячи раз спасали людей в 2021 году 11:15
Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка 11:11
В Дагестане ракетный комплекс "Бал" заступил на боевое дежурство 11:04
Оформить выплаты по уходу за инвалидами или пожилыми людьми стало проще 11:00
Бельгийская принцесса выходит замуж за банкира 10:49
Кабмин выделит 1,8 млрд рублей на модернизацию информационной системы ОМС 10:32
СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии 10:28
В США в основании снесенной статуи генерала Ли нашли вторую капсулу времени 10:16
В ФТС прокомментировали сообщения о "пробке" на границе России с Китаем 10:11
Упавший в Удмуртии вертолет совершал патрулирование нефтепровода 10:07
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 09:58
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска 09:57
Доля отечественной техники связи в России превысит 50% к 2025 году 09:44
Производство АК-103 планируют запустить в Венесуэле в 2022 году 09:42
МИД РФ выразил надежду на скорый запуск "Северного потока-2" 09:35
МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля 08:49
"Газпром" 8 дней подряд не бронирует мощности трубы "Ямал - Европа" 08:31
Доля привитых от гриппа в России достигла 45,9 процента 07:42
В Роспотребнадзоре объяснили, как хранить мандарины и почему их нужно мыть 07:30
Путин исполнил мечту мальчика, захотевшего стать пожарным 07:03
ГосТВ Сирии сообщило об израильских авиаударах в районе порта Латакия 06:40
В МИД рассказали о работе с партнерами для снижения доли доллара в расчетах 06:11
Школьник из Приморья побывал в роли командира крейсера "Варяг" 05:50
В Техасе задержали подростка, подозреваемого в убийстве трех человек 05:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 10:39
Рубрика: Происшествия

Полиция выявила 4 742 наркопреступления среди несовершеннолетних

Текст: Михаил Фалалеев
Полицейские выявили и раскрыли 4 742 наркопреступления среди несовершеннолетних. Из них по фактам сбыта - 2 025, склонение к потреблению наркотиков - 14, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления - четыре, содержание наркопритонов - 26. Задокументировано 30 647 фактов совершения административных правонарушений.

Это результаты межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России - 2021", которая была проведена Главным управлением наркоконтроля МВД России. В пресс-центре МВД России сообщили, что операция проходила во взаимодействии с Минздравом России, Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежью в два этапа: в период с 5 по 14 апреля и с 15 по 24 ноября 2021 года.

В Подмосковье изъяли более 47 килограммов наркотиков

Было проверено около 27 тысяч объектов транспортной инфраструктуры - вокзалов и железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов, свыше 7,6 тысячи учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и молодежи, осуществлено более 13,8 тысячи рейдов по отработке досуговых заведений - дискотек, ночных клубов, баров, и свыше 59 тысяч торговых точек. Проведено около 50 тысяч мероприятий по отработке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

Осуществлено свыше 280 тысяч профилактических мероприятий с детьми и молодежью, направленных на предупреждение распространения наркомании. Проведено более 157 тысяч информационно-просветительских работ - интерактивных лекций, обучающих семинаров.

Состоялось свыше 49,3 тысячи мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а также развитие гражданской активности молодежи. Среди них - культурные, спортивно-массовые акции, творческие конкурсы антинаркотической направленности, в том числе спартакиады, марафоны, фестивали, квесты.

К уголовной ответственности привлечено 3 850 лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, к административной - 23 459.

Из незаконного оборота изъято свыше 896 кг наркотиков и психотропных веществ, в том числе более 584,1 кг марихуаны, 12,3 кг гашиша, 26,8 кг героина, более 255 кг синтетических наркотиков, свыше 1,4 кг кокаина, 15,6 кг психотропных и сильнодействующих веществ.

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел выявлен 4 031 интернет-ресурс, содержащий информацию о незаконной реализации наркотиков и способах их изготовления. Сведения о выявленных сайтах направлены в Роскомнадзор для их дальнейшей идентификации и блокировки.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
Главный тренер молодежной сборной России: Мы могли сыграть лучше
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств