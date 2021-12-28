Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после новогодних выходных дней в России можно ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают", - подчеркнула она. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения.

По словам главного санитарного врача страны, на сегодняшний день доказана более высокая трансмиссивность варианта "омикрон", распространяется он очень быстро. Исследования показывают, что его устойчивость в окружающей среде и чувствительность к средствам дезинфекции не изменились. "Поэтому все наши меры, которые мы предпринимаем, эффективны", - уверена Попова.