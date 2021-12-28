Попова предсказала вытеснение "дельта"-штамма "омикроном"

Штамм коронавируса "омикрон" вскоре вытеснит "дельту" и станет доминирующим, однако в России пока этого не наблюдается за счет принятых правительством мер. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В тех странах, где регистрируется большое количество этого вируса, он начинает превалировать, он начинает доминировать над "дельтой", это очевидно говорит о том, что он будет доминирующим и постепенно вытеснит. В Российской Федерации пока этого не происходит, мы с самых первых дней определили жесткие кордоны", - сказала Попова на встрече руководителей государств-членов СНГ.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "омикрон" за последний месяц распространился с юга Африки на территории практически всех стран. В США и Великобритании он активно начал вытеснять "дельта"-штамм в течение последних двух недель.

Большинство стран, опасавшихся завоза "омикрона", в первые дни появления мутировавшей вариации коронавируса решили приостановить авиасообщение с югом Африки, то же самое сделала Россия. Пока в РФ зарегистрировано несколько десятков случаев заражения, все они завозные.