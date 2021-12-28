Попова рассказала об очагах чумы в СНГ

Все природные очаги чумы в странах СНГ находятся под контролем, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Во время неформальной встречи руководителей стран-участников Содружества независимых государств она сообщила, что новых случаев чумы не фиксировалось с 2017 года. Всего на территории СНГ выявлены 45 природных очагов. Благодаря совместной программе все они находятся под контролем.

"С 2017 года в странах СНГ не зарегистрировано ни одного случая чумы", - сказала Попова, добавив, что для мира чума представляет большую проблему, бывают проблемы и в странах, "близких к нашим границам".

Например, в Монголии выявляется около восьми случаев в год, в США - девять, а в Китае - десять. Примерно половина из них заканчиваются смертью заболевшего.