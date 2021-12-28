Попова: Тенденция к спаду заболеваемости COVID не прекращается

К новогодним праздникам Россия подходит со стабилизирующейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "За последние семь недель тенденция к снижению не прекращается", - констатировала она. На прошлой неделе рост заболеваемости отмечен только в двух регионах, в 76 субъектах Федерации - снижение.

Показатель заболеваемости на прошедшей неделе, по словам Поповой, составил 118,17 случаев на 100 тысяч населения, что на 11,2 процента ниже, чем на неделе предыдущей. В структуре заболеваемости 23,6 процента случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.