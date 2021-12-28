Порядок обжалования вынесенных роботами решений могут упростить

Комиссия московского отделения Ассоциации юристов России предложила принять закон, регулирующий использование автоматических алгоритмов при принятии решений. Например, банковских программ, дающих (или нет) человеку "добро" на выдачу кредита. Или автоматических систем, выписывающих штраф водителю-нарушителю.

Роботы, принимающие важные решения в отношении человека, сегодня уже не фантастика. И государственные организации, и бизнес активно говорят о расширении применения программ искусственного интеллекта. Поэтому комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения АЮР предложила прописать правила для роботов. И главное - максимально упростить процедуры обжалования решений, принятых искусственным интеллектом. По данным "РГ", подготовленные предложения сейчас изучаются в Совете Федерации.

Электронные программы используются, например, при наказании водителей, нарушающих правила

"Системы автоматизированного принятия решения сегодня активно применяются при принятии решений во время устройства сотрудников на работу, увольнении сотрудников, получении кредита или страховки и вынесении штрафов в автоматическом режиме, - рассказывает председатель "цифровой" комиссии Московского отделения АЮР Александр Журавлев. - Такие алгоритмы нередко имеют в своей основе технологии искусственного интеллекта, в том числе основанные на самообучении".

По его словам, применение таких систем - несомненная помощь бизнесу, они позволяют экономить время и деньги. "Но вместе с этим они несут ряд рисков, - говорит он. - В частности, это риски принятия алгоритмами необъективных и дискриминирующих решений". Например, в США системы искусственного интеллекта уже используются в судах. Алгоритм применяет секретные критерии оценки личности подсудимого, суть которых не разглашается, поскольку данный алгоритм представляет собой коммерческую тайну. Но при этом с легкой "руки" судебных роботов подсудимым нередко увеличивают срок.

"Крайне важным является создание эффективных механизмов обжалования принятых в автоматизированном порядке решений госорганов. Такие механизмы должны быть максимально "дружелюбными" для граждан и организаций, оперативными и обеспечивающими участие компетентных лиц, рассматривающих жалобу", - подчеркнул Александр Журавлев.