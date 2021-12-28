Правительство предложит меры по сдерживанию цен на стройматериалы

Правительство разработает комплексную программу по сдерживанию цен на стройматериалы. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Рост стоимости стройматериалов - это угроза номер один для всех проектов, отметил Хуснуллин, отвечая на вопрос "РГ". Поэтому надо стараться его сдержать.

"Мы договорились, что посмотрим и комплексные меры предложим, как можно удешевить производство стройматериалов. Мы провели несколько совещаний. У нас есть определенные подходы, я думаю, мы в январе об этом уже скажем", - рассказал вице-премьер.

К сдерживанию цен может привести и политика Центробанка по сдерживанию инфляции. Но нужно и создавать новые производства, развивать новые технологии, повышать производительность труда, подчеркнул Хуснуллин. "То есть это большая комплексная программа, которую мы обязательно будем делать", - подытожил он.