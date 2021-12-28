Премьера фильма "Чемпион мира": интересные факты

Фильм рассказывает об историческом шахматном поединке - матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул - гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
Представим читателям "РГ" несколько интересных фактов о фильме:
1. Легендарный матч за мировую шахматную корону проходил в 1978 году в филиппинском Багио. Матч до шести побед (без учета ничьих) длился с 18 июля по 18 октября. Решающей стала 32-я партия: Анатолий Карпов одержал победу со счетом 6:5.
2. Идею картины режиссер и автор сценария Алексей Сидоров вынашивал около 30 лет.
3. Анатолий Карпов посвятил матчу книгу "В далеком Багио" (1981 год), а Виктор Корчной поделился своими воспоминаниями о противостоянии в книге "Антишахматы: Записки злодея. Возвращение невозвращенца" (1992 год).
4. Анатолий Карпов встречался с создателями фильма и читал сценарий. Отдельно Анатолий Евгеньевич беседовал с Иваном Янковским, которому предстояло воплотить Карпова на экране.
5. На момент матча Анатолию Карпову было 27 лет, Виктору Корчному - 47 лет. Ивану Янковскому, сыгравшему Карпова, в процессе съемок исполнилось 30 лет, а Константину Хабенскому, сыгравшему Корчного, - 49.
6. Съемки проекта стартовали в июле 2020 года, прерывались из-за пандемии и завершились весной 2021 года. Съемочная группа работала в Москве, Сочи, Сербии и Черногории.
7. Главный консультант фильма - куратор Музея шахмат, кандидат в мастера спорта и кандидат исторических наук Дмитрий Олейников. Помимо Дмитрия Олейникова, консультантами и тренерами на площадке были гроссмейстеры Даниил Дубов (чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года) и Влад Ткачев (чемпион Европы по классическим шахматам и блицу 2007 года). Даниил Дубов попал на картину благодаря Ивану Янковскому. Иван увидел Даниила на обложке шахматного издания, после чего написал ему в "Инстаграм" с просьбой о встрече.
Иван Янковский, исполнитель роли Анатолия Карпова:
- О том матче я почти ничего не знал, пришлось изучать. Мы встречались с Анатолием Евгеньевичем, проговорили полтора часа. Какие-то вещи я узнал от него, что-то потом прочитал. Вообще, модель его личности - очень сдержанный, сосредоточенный человек, который не расплескивает внутренний мир и багаж знаний. Меня в принципе привлекла фигура шахматиста: он должен быть таким "спецагентом", не показывать свои эмоции при проигрыше и даже при выигрыше. К тому же по сценарию это все соприкасается с политическими и шпионскими играми, с напряжением, которое создавала партия.
Меня поразила любовь Анатолия Евгеньевича к игре. Причем, как рассказал гроссмейстер Даниил Дубов, Карпов не только в шахматы любит играть, но и в бильярд, и даже в "шарики" на планшете. Страсть к игре, воля к победе - это очень важное качество настоящего чемпиона. И, безусловно, умение правильно расставить приоритеты, разграничить игру и жизнь. Когда ты точно понимаешь, ради чего ты живешь, а что остается игрой, тогда тебе легче принимать решения и выбирать правильное направление.
Не секрет, что Карпов выиграл, но какими усилиями! Он очень сильно похудел, у него сдавали нервы, он путал реальность и сон. Не знаю, согласится ли Анатолий Евгеньевич, но тот матч, то, каким мы пытались воссоздать его в картине, - это суровое испытание.
Константин Хабенский, исполнитель роли Виктора Корчного:
- Виктор Корчной в моем представлении - человек, одержимый игрой. Такие люди чуть шире государственных границ. Мы можем так сказать про людей, которые уезжали в то время из страны. И не потому, что они становились предателями, а потому, что им мало было пространства для реализации собственного таланта. И здесь подобная история: мало пространства для реализации себя в шахматах. Человек мыслил себя не территориальными категориями, а большой игрой. При этом во главе угла для него сама игра, не результат.
...Насколько я успел заметить по общению с консультантами и по книгам, которые читал, шахматы - это другой мир. Это другой уровень погружения и восприятия этого мира. Я, возможно, сейчас грубо скажу, но шахматисты - лунные люди. Люди, у которых другие ориентиры. Когда они садятся за шахматную доску - это как боксеры, которые выходят на ринг. Им неважно, кто перед ними. Важен сам момент боя и то, как они идут к своей цели. Сам я благодаря съемкам приобрел агрессивность и наглость с точки зрения игры. Сказать, что я очень сильно продвинулся в комбинациях и знаниях, не могу. Чтобы погрузиться в шахматы, надо жизнь положить, а не как я - на уровне старшей группы детского сада.