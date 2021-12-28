Премьера фильма "Чемпион мира": интересные факты

30 декабря, аккурат под Новый год, в прокат выходит масштабный крупнобюджетный фильм Алексея Сидорова "Чемпион мира". Он произведен совместно студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, телеканалом "Россия 1", кинокомпанией "Централ Партнершип", при поддержке Фонда кино. Продолжает линейку спортивных драм, таких как "Легенда №17" и "Движение вверх". В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Тройник и другие.

Фильм рассказывает об историческом шахматном поединке - матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул - гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Представим читателям "РГ" несколько интересных фактов о фильме:

1. Легендарный матч за мировую шахматную корону проходил в 1978 году в филиппинском Багио. Матч до шести побед (без учета ничьих) длился с 18 июля по 18 октября. Решающей стала 32-я партия: Анатолий Карпов одержал победу со счетом 6:5.

2. Идею картины режиссер и автор сценария Алексей Сидоров вынашивал около 30 лет.

3. Анатолий Карпов посвятил матчу книгу "В далеком Багио" (1981 год), а Виктор Корчной поделился своими воспоминаниями о противостоянии в книге "Антишахматы: Записки злодея. Возвращение невозвращенца" (1992 год).

4. Анатолий Карпов встречался с создателями фильма и читал сценарий. Отдельно Анатолий Евгеньевич беседовал с Иваном Янковским, которому предстояло воплотить Карпова на экране.

5. На момент матча Анатолию Карпову было 27 лет, Виктору Корчному - 47 лет. Ивану Янковскому, сыгравшему Карпова, в процессе съемок исполнилось 30 лет, а Константину Хабенскому, сыгравшему Корчного, - 49.

6. Съемки проекта стартовали в июле 2020 года, прерывались из-за пандемии и завершились весной 2021 года. Съемочная группа работала в Москве, Сочи, Сербии и Черногории.

7. Главный консультант фильма - куратор Музея шахмат, кандидат в мастера спорта и кандидат исторических наук Дмитрий Олейников. Помимо Дмитрия Олейникова, консультантами и тренерами на площадке были гроссмейстеры Даниил Дубов (чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года) и Влад Ткачев (чемпион Европы по классическим шахматам и блицу 2007 года). Даниил Дубов попал на картину благодаря Ивану Янковскому. Иван увидел Даниила на обложке шахматного издания, после чего написал ему в "Инстаграм" с просьбой о встрече.

Прямая речь

Иван Янковский, исполнитель роли Анатолия Карпова:

- О том матче я почти ничего не знал, пришлось изучать. Мы встречались с Анатолием Евгеньевичем, проговорили полтора часа. Какие-то вещи я узнал от него, что-то потом прочитал. Вообще, модель его личности - очень сдержанный, сосредоточенный человек, который не расплескивает внутренний мир и багаж знаний. Меня в принципе привлекла фигура шахматиста: он должен быть таким "спецагентом", не показывать свои эмоции при проигрыше и даже при выигрыше. К тому же по сценарию это все соприкасается с политическими и шпионскими играми, с напряжением, которое создавала партия.

Меня поразила любовь Анатолия Евгеньевича к игре. Причем, как рассказал гроссмейстер Даниил Дубов, Карпов не только в шахматы любит играть, но и в бильярд, и даже в "шарики" на планшете. Страсть к игре, воля к победе - это очень важное качество настоящего чемпиона. И, безусловно, умение правильно расставить приоритеты, разграничить игру и жизнь. Когда ты точно понимаешь, ради чего ты живешь, а что остается игрой, тогда тебе легче принимать решения и выбирать правильное направление.

Не секрет, что Карпов выиграл, но какими усилиями! Он очень сильно похудел, у него сдавали нервы, он путал реальность и сон. Не знаю, согласится ли Анатолий Евгеньевич, но тот матч, то, каким мы пытались воссоздать его в картине, - это суровое испытание.

Константин Хабенский, исполнитель роли Виктора Корчного:

- Виктор Корчной в моем представлении - человек, одержимый игрой. Такие люди чуть шире государственных границ. Мы можем так сказать про людей, которые уезжали в то время из страны. И не потому, что они становились предателями, а потому, что им мало было пространства для реализации собственного таланта. И здесь подобная история: мало пространства для реализации себя в шахматах. Человек мыслил себя не территориальными категориями, а большой игрой. При этом во главе угла для него сама игра, не результат.

...Насколько я успел заметить по общению с консультантами и по книгам, которые читал, шахматы - это другой мир. Это другой уровень погружения и восприятия этого мира. Я, возможно, сейчас грубо скажу, но шахматисты - лунные люди. Люди, у которых другие ориентиры. Когда они садятся за шахматную доску - это как боксеры, которые выходят на ринг. Им неважно, кто перед ними. Важен сам момент боя и то, как они идут к своей цели. Сам я благодаря съемкам приобрел агрессивность и наглость с точки зрения игры. Сказать, что я очень сильно продвинулся в комбинациях и знаниях, не могу. Чтобы погрузиться в шахматы, надо жизнь положить, а не как я - на уровне старшей группы детского сада.