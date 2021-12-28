Президент Молдавии объяснила, почему не приедет на саммит СНГ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не получила приглашение от оргкомитета неформального саммита руководителей стран СНГ, который 28 декабря пройдет в Санкт-Петербурге.

"Я уже говорила, что анализирую участие в этих встречах в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем - насколько они значимы для Молдавии", - пояснила она в телеэфире Pro TV.

Санду добавила, что Кишинев "особенно интересуют экономические аспекты". Однако в случае с предстоящей встречей ее повестка молдавскому президенту осталась неизвестной, поскольку приглашения она не получила, отмечает РИА Новости.

При этом Санду отметила, что Молдавия поддерживает рабочий двусторонний диалог с Россией на разных уровнях и имеет режим свободной торговли со многими странами СНГ.