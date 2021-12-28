Производство АК-103 планируют запустить в Венесуэле в 2022 году

В Венесуэле возобновилось строительство завода по производству новейших российских автоматов Калашникова АК-103 и боеприпасов к ним. Запуск предприятия запланирован на 2022 год.

Как сообщают РИА Новости, работы по завершению строительства завода ведутся во взаимодействии с партнерами несмотря на санкционные действия США и на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.

По словам пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерии Решетниковой, российские специалисты приступили к подготовке технологического оборудования и монтажу сборочных линий. Запуск планируется осуществить в следующем году.

Отметим, Венесуэла станет первой страной в мире, кроме России, где будет организовано лицензионное производство автоматов Калашникова с соблюдением всех требований и норм.

Справка "РГ"

Автомат АК-103 калибра 7,62 миллиметра является наиболее современной модификацией АК-74М. На него можно устанавливать штык-нож или 40-миллиметровый подствольный гранатомет. Имеется планка для установки оптических и ночных прицелов.Темп стрельбы - 600 выстрелов в минуту.