Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.12.2021,  
09:42
Текст:  Николай Грищенко

Производство АК-103 планируют запустить в Венесуэле в 2022 году

Фото: Пресс-служба концерна "Калашников" Фото: Пресс-служба концерна "Калашников"
Фото: Пресс-служба концерна "Калашников"

В Венесуэле возобновилось строительство завода по производству новейших российских автоматов Калашникова АК-103 и боеприпасов к ним. Запуск предприятия запланирован на 2022 год.

Как сообщают РИА Новости, работы по завершению строительства завода ведутся во взаимодействии с партнерами несмотря на санкционные действия США и на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.

По словам пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерии Решетниковой, российские специалисты приступили к подготовке технологического оборудования и монтажу сборочных линий. Запуск планируется осуществить в следующем году.

Отметим, Венесуэла станет первой страной в мире, кроме России, где будет организовано лицензионное производство автоматов Калашникова с соблюдением всех требований и норм.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
БМП Б-19 планируют принять на вооружение в ближайшее время

Справка "РГ"

Автомат АК-103 калибра 7,62 миллиметра является наиболее современной модификацией АК-74М. На него можно устанавливать штык-нож или 40-миллиметровый подствольный гранатомет. Имеется планка для установки оптических и ночных прицелов.Темп стрельбы - 600 выстрелов в минуту.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
стрелковое оружие
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
NI: Т-14 "Армата" станет грозным противником на поле боя 27.12.2021
Неудачам вопреки: как появился легендарный советский пулемет ДП 21.12.2021
В РФ создали первую в мире бикалиберную снайперскую винтовку 21.12.2021
автоматы
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Начинается серийное производство танка Т-14 "Армата" 27.12.2021
Дивизию в Забайкалье вооружили автоматами АК-12 20.12.2021
Какое стрелковое оружие получил в этом году Центральный военный округ 14.12.2021
Венесуэла
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Фрегат "Адмирал Чабаненко" вооружат 32 крылатыми ракетами 27.12.2021
Американский грузовик вооружили советской "зушкой" в Венесуэле 17.06.2021
Танки Т-72 несут службу совместно с французскими АМХ-30 в Венесуэле 09.06.2021