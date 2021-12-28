Психолог рассказала, как правильно формулировать новогодние желания

Желания, которые мы загадываем не только в Новый год, но и в целом, должны быть "экологичными" и прочувствованными, обратила внимание в разговоре с "Российской газетой" психолог, трансформационный тренер Юлия Романова.

1. Экологичность желания

Неправильно желать за другого.

"Нельзя говорить, что я хочу, чтобы мой муж зарабатывал в три раза больше. Это неэкологичное желание, потому что оно касается не вас, а мужа. У мужа или любого другого человека могут быть свои представления о счастье, свои задачи и интересы, не соответствующие вашим. И может быть работа и зарплата вашего мужа внутренне устраивают", - приводит пример Юлия Романова.

Правильно желать для себя.

"Ваше желание относительно более высокого заработка мужа, на самом деле, отражает желание повысить доход семьи. Поэтому правильнее сформулировать его таким образом: "Я хочу более высокий доход для моей семьи", - говорит Юлия Романова.

То же с детьми. Ваш ребенок может не хотеть поступать в учебное заведение, которое выбрали для него вы. Поэтому неправильно думать: "Хочу, чтобы мой ребенок стал студентом такого-то вуза. Правильно: "Хочу, чтобы мой ребенок поступил в хороший вуз и получил специальность, которая соответствует его способностям", - рекомендует психолог.

Часто женщины в возрасте загадывают желание побыстрее стать бабушками. И даже говорят об этом детям вслух. "Стоит подумать, а что стоит за желанием стать бабушкой? Наверное, это стремление компенсировать невостребованность, иногда одиночество, наполнить чем-то жизнь, реализовывать себя через любовь и внимание. Поэтому можно поразмышлять, в каких еще сферах человек может получить это или проявить себя", - говорит Юлия Романова.

Если в семье есть нездоровый человек, например, несовершеннолетний ребенок, страдающий недугом, желание все равно должно быть экологичным. "Правильно формулировать запрос таким образом: "Хочу быть мамой здорового ребенка". Здоровье - отдельная и сложная тема. Но вкратце можно сказать, что болезни, в том числе детские, даются и для прорабатывания каких-то вопросов самим ребенком или его семьей", - поясняет психолог.

2. Фокус на состоянии при загадывании желания

Неправильно желать без чувств.

"Люди часто загадывают: хочу такой-то дом, машину, работу, отпуск. Но забывают в этот момент подумать, о том, что они хотят быть счастливыми после приобретения задуманного. То есть, в качестве цели ставят что-то понятное и измеримое, но упускают момент, который связан с состоянием. И вот приходит этот дом, работа или даже партнер, а счастья нет", - приводит пример Юлия Романова.

Правильно желать, представляя состояние после получения задуманного.

"Загадывая что-то, не забудьте подумать в этот момент о состоянии, которое вы испытаете после получения желаемого. Например, если вы хотите новую работу, подумайте, какой она должна быть, чтобы вы стали работать с интересом, получили не только другую должность и зарплату, но и возможность самореализации, и признание", - обращает внимание психолог. Можно закрыть глаза и представить, что желаемое уже есть. Чем больше деталей продумывается во время загадывания желания, тем больше вероятность, что они исполнятся.

3. Умение отпускать желание

Неправильно зацикливаться на задуманном.

"Когда человек очень сильно чего-то хочет, он начинает вырабатывать избыточное напряжение в сторону желаемого объекта. Порой это становится похоже на одержимость. Например, такое бывает, когда женщины хотят детей. Вся жизнь посвящается тому, чтобы случилась беременность, при этом многое упускается. Или человек хочет денег и начинает посвящать свою жизнь заработку, не уделяя внимание семье, здоровью. Желания не должны становиться сверхцелями, иначе в них возникает много напряжения и тяжелой энергии. Никто и ничто не любит давления. К желанию надо относиться тоже легко, как к солнечному зайчику, его можно поймать, но он может и ускользнуть", - говорит Юлия Романова.

Правильно иметь несколько желаний.

"Желание важно загадать и отпустить. И хорошо, когда желаний много, тогда возникает несколько фокусов внимания", - рекомендует психолог.

Юлия Романова рекомендует загадывать желания в восьми основных сферах жизнедеятельности.

К ним относятся:

- здоровье;

- любовь;

- отношения;

- духовный рост;

- дружба;

- самореализация;

- отдых или хобби;

- финансы.

С точки зрения психологии, загадывать желания правильно, продолжает Юлия Романова. У людей есть система, которая называется ретикулярная формация. Это образование, тянущееся вдоль всей оси ствола головного мозга. Практически все нервные сигналы, посылаемые в большой мозг по сенсорным путям, также поступают в ретикулярную формацию, в которой эти сигналы оцениваются на важность, прежде чем позволить им активировать кору для их обработки. "Если говорить упрощенно, ретикулярная формация работает как GPS-навигатор. Например, мы запланировали купить автомобиль и знаем, какая это модель. После этого вдруг начинаем замечать в городе именно такие авто, хотя раньше они были не в фокусе нашего внимания. Или как только женщина узнает, что она беременна, она тут же начинает повсюду замечать беременных, видеть товары для детей и т.д. Поэтому желания загадывать нужно, для того, чтобы иметь ориентир и достигать результата", - объясняет Юлия Романова.

Что касается новогодних ритуалов по загадыванию желаний, то отношение у психологов к ним положительное. "Ритуалы из серии загадать желание под бой курантов или пока снежинка не растает, дают мозгу команду, что человек готов идти к цели. К тому же это свойственно нашей культуре. Чем больший путь мы проходим, тем с большей вероятностью придем к цели. В русских народных сказках, на которых мы выросли, всегда есть герой, который проходит множество испытаний. А на пути у него появляются различные предметы-подсказки - перо, клубок ниток. И в жизни тоже можно тоже иметь такие вещи, символизирующие наши желания. Психологи называют их "якорями". Это физические предметы, подтверждающие нашу веру в том, что все получится", - заключает психолог.