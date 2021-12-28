Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Якунин стал замглавы ФСИН в августе 2020 года. На этом посту он курировал капитальное строительство и работу с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. До этого возглавлял ГУ МВД по Москве.

Напомним, 25 ноября глава государства освободил Александра Калашникова от должности главы ФСИН. Вместо него ведомство возглавил Аркадий Гостев.