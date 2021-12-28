Новости

Греция установила новый антирекорд по коронавирусу 21:45
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею 21:38
Более 480,6 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:29
Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 21:03
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона" 21:02
Роман Головченко: Беларусь способна защищать свои экономические интересы 20:54
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 20:46
Кириенко рассказал о числе участников платформы "Россия - страна возможностей" 20:41
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина 20:40
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу" 20:23
В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года 20:10
"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций 20:07
Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы 19:58
В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране 19:58
Росреестр намерен повысить точность геодезических измерений до 2 см 19:40
В Махачкале прошел новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек 19:33
Росреестр подбирает земли для туристических объектов 19:03
Стрельба у ТЦ в Москве попала на видео 18:45
Китай обвинил США в нарушении международного космического права 18:34
В России начали тестировать качество госуслуг 18:34
Росреестр разрабатывает законопроект о невостребованных сельхозземлях 18:33
Голикова заявила о снижении числа нарушений в интернатах 18:24
"Газпром" анонсировал строительство в Петербурге новой башни-гиганта 18:21
Матч Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесен из-за COVID-19 18:00
Матвиенко предостерегла власти Кисловодска от сносов и новоделов 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 20:40
Рубрика: Власть

Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина.

Владимир Путин заявил о необходимости гарантировать безопасность России

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Якунин стал замглавы ФСИН в августе 2020 года. На этом посту он курировал капитальное строительство и работу с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. До этого возглавлял ГУ МВД по Москве.

Напомним, 25 ноября глава государства освободил Александра Калашникова от должности главы ФСИН. Вместо него ведомство возглавил Аркадий Гостев.

Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство Минюст ФСИН

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги