Путин пригласил Токаева в Россию в начале 2022 года

Президент России пригласил казахстанского коллегу приехать с визитом в начале 2022 года.

"Мы вас ждем", - сказал Владимир Путин на встрече с Касым-Жомартом Токаевым на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. "Вопросы, которые вы сейчас затронули, на мой взгляд, чрезвычайно важны: и образование, и энергетика, и цифровизация - это прямо ключевые вещи", - заметил он.

"И если бы вы нашли время где-то в начале года приехать, мы были бы очень рады", - подчеркнул Путин. "Хорошо", - согласился Токаев.