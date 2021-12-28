Рецепт разведчиков: Мясников назвал надежный способ профилактики похмелья

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы о лечении и профилактике похмелья. Так, обезболивающие средства не помогут избавиться от похмелья, но могут навредить организму.

Он рассказал, что анальгетики не принесут никакой пользы утром после застолья, а только дополнительно нагрузят печень и желудок. Популярные советы вроде "не повышать градус" или не смешивать разные алкогольные напитки тоже не сработают, если человек выпил слишком много.

В эфире телеканала "Россия-1" Мясников поделился способом профилактики похмелья, который описан в книге для разведчиков, изданной в середине прошлого века.

"Там было написано: когда идете на встречу с агентом, где предполагается алкоголь, следует выпить рюмку прованского масла", - рассказал доктор.

Он пояснил, что речь идет об оливковом масле, которое помогает не опьянеть.