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28.12.2021 20:17
Рубрика: Общество

Где в столице можно запускать петарды и фейерверки: полный перечень площадок

Текст: Ирина Огилько
Новый год считается не только самым любимым праздником, но и самым ярким, громким и травмоопасным. Задолго до полночного боя курантов 31 декабря, в интернете появляются кадры запуска разноцветных огней пиротехники на парковке с машинами или прямо из окон жилых домов. Закончиться такие огненные шутки могут больничной койкой или крупным пожаром. Год назад в столице от петард пострадали 11 человек, из них трое - дети. Где и как безопасно в городе можно запустить пиротехнику, выяснил корреспондент "РГ".

Одна из безопасных площадок для запуска фейерверка расположена по адресу Ленинский проспект, 82-86. Территория эта не огорожена, если не считать сугробов снега по краям. С горки по соседству катаются дети, чуть дальше - каток. В центре площадки стоит елка. Никаких средств спасения, огнетушителей нет, как и таблички, что это место предназначено для запуска фейерверка. Общая площадь площадки с тысячу квадратных метров. Запустить здесь можно пиротехнику всех трех разрешенных в столице уровней опасности: начиная от хлопушек и бенгальских огней и заканчивая пиротехническими ракетами и салютными батареями, где минимальная зона безопасности - это 30 метров. "Все городские площадки для запуска фейерверка похожи на эту, - рассказывает начальник отдела гражданской защиты Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве Алексей Тарасов. - Места их расположения определяли управы и префектуры. Все адреса собраны на их сайтах. Что касается этой площадки, то здесь безопасно могут запустить фейерверк сразу несколько человек. Если возник пожар, можно погасить его снегом".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Итак, спасатель взял петарду. Поджог ее на расстоянии вытянутой руки и тут же бросил от себя на пустую территорию. "Если она не взорвалась, ждем пять минут. На морозе этого достаточно, чтобы обезопасить себя, - говорит Тарасов. - Второй раз поджигать любой не сработавший заряд не нужно, скорей всего попался брак. Такую бракованную пиротехнику нужно на двое суток замочить в воде. А потом выбросить в уличный контейнер, как бытовой мусор". При установке ракетницы или батареи фейерверка не надо наклоняются над этими изделиями, устанавливая их на поверхности земли. "Ставим коробку на ровную поверхность, вынимаем фитиль и поджигаем, - рассказывает инструктор-спасатель Роман Щеглов. - Безопаснее устанавливать на вытянутых руках, не наклоняясь над коробкой. Если ненадежно закрепить или не вертикально, от детонации коробка может перевернуться, траектория снаряда будет непредсказуемой. Запомните, минимальное расстояние от взрываемой пиротехники до гостей и подрывника - 30 метров. Это поможет избежать несчастного случая. После использования коробку нужно засыпать снегом, потом она утилизируется". Он напомнил, что нельзя запускать фейерверк в состоянии алкогольного опьянения, курить рядом с петардами. Минимальное расстояние от жилых домов должно быть 50 метров. Ни в коем случае нельзя взрывать петарду возле жилых домов, детских площадок, запускать с балкона и крыши строения, со льда водоема. Это может закончиться трагедией.

По данным департамента торговли и услуг Москвы, на сезон 2021-2022 года в городе, помимо Ленинского проспекта, определена 61 площадка, где горожане могут запускать салюты. Расположены эти точки в разных округах города. Наибольшее количество таких площадок - 11 - в этом году размещено на юго-востоке города.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Как объяснил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, немаловажно и то, где покупать продукцию и какого качества. По данным руководителя департамента, купить пиротехнику можно в 100 специализированных предприятиях. "При покупке нужно требовать у продавца сертификат соответствия, сама коробка должна быть без вмятин и повреждений, иметь инструкцию на русском языке. Обратить внимание нужно и на срок годности изделия", - сказал Немерюк.

Для безопасности на время новогодних праздников каждый шестой столичный пожарный будет на рабочем месте. Круглосуточно дежурить будут более одной тысячи сотрудников и 320 единиц пожарной техники.

Напомним, что за запуск фейерверка в неположенном месте гражданину грозит штраф по статье 3.5 КоАП Москвы. Сумма штрафа для граждан составляет до 2 тысяч рублей.

Кстати, официально в честь новогоднего праздника, в столице запустят салют с 26 площадок, среди них - Васильевский спуск, Парк Победы, смотровая площадка на Воробьевых горах, парк Горького, сад им. Баумана, Хадынском поле и другие.

Справка "РГ"

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