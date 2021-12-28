Новости

Опрос: 70 процентов австрийцев переживают из-за нового года 15:46
Попова рассказала об очагах чумы в СНГ 15:42
Брат Диего Марадоны умер от остановки сердца 15:40
Попова назвала две болезни, при которых "омикрон" протекает тяжело 15:34
Попова: Коронавирус будет приходить в тот сезон, который себе выберет 15:28
Путин поднял планку коллективного иммунитета до 90 процентов 15:28
Чижов: ЕС должен сам сделать первый шаг для нормализации отношений с РФ 15:27
Чекунков: Процедура оформления земли в ДФО и Арктике станет еще удобнее 15:22
Попова: Российская миссия первой в мире "добралась" до "омикрона" 15:17
Попова предсказала вытеснение "дельта"-штамма "омикроном" 15:03
Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата" 15:03
График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники 15:00
Глава комитета ГД объяснил, в каком случае не нужно будет вводить QR-коды 14:31
Володин возглавил рейтинг активности депутатов Госдумы за осеннюю сессию 14:25
Росстат изменит методику расчета недельной инфляции с января 2022 года 14:23
В Австрии введут оплату за сданные пластиковые бутылки 14:14
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС 14:08
Иностранцы заинтересовались российской эшелонированной системой ПВО 14:01
Оперштаб: В Москве выявлено 1 705 новых случаев COVID-19 13:55
МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из России с 1 января 13:53
Сделать прививку от COVID-19 и пройти экспресс-тестирование москвичи смогут и в праздники 13:52
Песков: Число участников Послания президента зависит от эпидобстановки 13:34
Генпрокуратура просит ликвидировать общество "Мемориал", признанное иноагентом 13:29
"Зенит" намерен приобрести форварда "Крыльев Советов" Сергеева 13:21
В Кремле сообщили о подготовке визита президента Ирана в Россию 13:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 15:00
Рубрика: Экономика

График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники

Текст: Ирина Огилько

Изменения в расписании движения пригородных поездов в новогодние и рождественские праздники опубликовала пресс-служба Московской железной дороги.

В новогоднюю ночь из-за салюта будут перекрыты некоторые участки дорог Москвы

Корректировка расписания позволит всем желающим отправиться в поездку накануне и после Нового года и Рождества.

Так, 30 декабря будет действовать расписание пятницы, 31 декабря и с 1 по 8 января - расписание субботы. А 9 января поезда будут следовать по расписанию воскресенья.

На нескольких радиальных направлениях МЖД ряд ночных электричек выйдут на маршруты позже обычного графика в ночь на 1 и 7 января.

С 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно с 8-минутным интервалом. В ночь на 7 января режим работы будет продлен до 2:00.

В период новогодних и рождественских каникул с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года назначено 245 дополнительных пассажирских поезда. Пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а прибытия - 8 и 9 января 2022 года.

Кроме того, для популяризации и развития внутреннего туризма с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года из Москвы поедут туристические поезда по круговому маршруту, такие как: "Зимняя сказка" до Великого Устюга и Костромы, "Величие Севера" через Великий Новгород - Рускеала - Архангельск - Великий Устюг - Кострому.

Поезд "Мороз Экспресс" довезет до Великого Устюга, а "Серебряный маршрут" пройдет через Псков и Великий Новгород до Рыбинска и Ярославля. Все эти поезда будут с экскурсионным обслуживанием, после посещения достопримечательностей туристов вернут в Москву. Также отправится ретро-поезд с использованием паровой тяги от Москвы до Владимира и обратно.

Ознакомиться с расписанием можно на портале МЖД и Российских железных дорог.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах