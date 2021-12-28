График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники

Изменения в расписании движения пригородных поездов в новогодние и рождественские праздники опубликовала пресс-служба Московской железной дороги.

Корректировка расписания позволит всем желающим отправиться в поездку накануне и после Нового года и Рождества.

Так, 30 декабря будет действовать расписание пятницы, 31 декабря и с 1 по 8 января - расписание субботы. А 9 января поезда будут следовать по расписанию воскресенья.

На нескольких радиальных направлениях МЖД ряд ночных электричек выйдут на маршруты позже обычного графика в ночь на 1 и 7 января.

С 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно с 8-минутным интервалом. В ночь на 7 января режим работы будет продлен до 2:00.

В период новогодних и рождественских каникул с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года назначено 245 дополнительных пассажирских поезда. Пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а прибытия - 8 и 9 января 2022 года.

Кроме того, для популяризации и развития внутреннего туризма с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года из Москвы поедут туристические поезда по круговому маршруту, такие как: "Зимняя сказка" до Великого Устюга и Костромы, "Величие Севера" через Великий Новгород - Рускеала - Архангельск - Великий Устюг - Кострому.

Поезд "Мороз Экспресс" довезет до Великого Устюга, а "Серебряный маршрут" пройдет через Псков и Великий Новгород до Рыбинска и Ярославля. Все эти поезда будут с экскурсионным обслуживанием, после посещения достопримечательностей туристов вернут в Москву. Также отправится ретро-поезд с использованием паровой тяги от Москвы до Владимира и обратно.

Ознакомиться с расписанием можно на портале МЖД и Российских железных дорог.