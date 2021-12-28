На ВДНХ в новогоднюю ночь покажут барабанное шоу и балет на льду

ВДНХ приглашает москвичей встретить Новый год на самом большом катке города. Как сообщили в пресс-службе выставки, участников праздничной ночи ждут интерактивно-развлекательные программы, выступления фигуристов, ледовые шоу и концерт с участием популярных артистов.

На Центральной аллее встречать гостей праздника будут актеры в костюмах сказочных персонажей. А с восьми вечера до двух часов ночи на катке пройдет интерактивно-развлекательной программа. Первыми выйдут на лед зажигательные барабанщики шоу "Драмматика". Затем начнется череда театрализованных представлений: "Зимняя сказка" и "Мы из Бремена". С Трубадуром, Принцессой и их бременскими музыкантами гости окунутся в волшебный мир Снежной королевы, попадут на новогодний бал Щелкунчика, а также заглянут в гости к двенадцати месяцам.

Зрителей ждет красивое катание, головокружительные акробатические номера, костюмированный бал и многое другое. Музыкальное сопровождение обеспечат популярные исполнители. Так, в 20:25 споет певец Миша Майер, через час - кавер-группа KALEIDOSKOP, а ближе к полуночи концерт продолжат поп-исполнители, например, группа "После 11",Galibri & Mavik, "Маша и Медведи" и другие. Чтобы разнообразить впечатления, гости смогут присоединиться к костюмированному шествию персонажей различных сказок в сопровождении диджей-сета от DJ Gonja. Развлекать скучающую публику будут аниматоры на коньках. В полночь, после боя курантов, каток озарится праздничным фейерверком.