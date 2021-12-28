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28.12.2021 08:30
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Чем интересным можно заняться в "Технограде" на ВДНХ в новогодние каникулы

Текст: Любовь Проценко

Научиться управлять промышленным роботом, освоить азы программирования, поучаствовать в интеллектуальной игре или пройти тест на профориентацию можно с 3 по 9 января в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Здесь подготовили около полусотни познавательных и творческих мероприятий для посетителей всех возрастов. Участие в них бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Фото: Елена Андреева
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Заммэра Наталья Сергунина рассказала на портале mos.ru: "Комплекс "Техноград" приглашает москвичей провести январские каникулы с пользой и познакомиться с востребованными профессиями. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых для себя направлениях. Занятия рассчитаны на разный уровень подготовки. Многие из них посвящены таким перспективным специальностям, как программирование, робототехника и веб-дизайн".

Узнать подробности обо всех мероприятиях и выбрать понравившееся для посещения можно на официальном сайте комплекса.

При визите в павильоны комплекса "Техноград" необходимо следовать действующим санитарным правилам: носить маски в помещениях и соблюдать социальную дистанцию.

Юных посетителей "Технограда" ждут познавательные занятия по программированию, анимации и прикладному творчеству. Смогут они принять участие и в праздничном квесте. Научиться азам программирования ребята смогут 4, 5, 8 и 9 января. Им предстоит помочь виртуальному Деду Морозу раздать новогодние подарки адресатам. Для этого нужно будет освоить навыки работы с алгоритмами и графическими блоками в среде программирования Scratch. Занятия рассчитаны на детей от восьми лет. А 5 января ребятам покажут, как создать анимационный фильм в технике покадровой съемки stop-motion. С помощью специального приложения они снимут собственный мультфильм о новогодних приключениях. Занятие предназначено для детей от девяти лет.

Есть у ребят возможность освоить разные виды прикладного искусства. 3, 5, 7 и 8 января они узнают, как смастерить светящуюся открытку, используя светодиоды. А 4 и 8 января их познакомят с леттерингом - рисованием букв в разных стилях. Детям помогут сделать постеры с мотивирующими надписями или новогодними пожеланиями. 6, 7 и 9 января ребят научат делать игрушки из пряжи. Эти занятия рассчитаны на участников старше восьми лет.

Фото: предоставлено Первым каналом
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Детей старше шести лет приглашают на урок по изготовлению игрушек и сувениров из фетра. Он пройдет 4 января. А 6 и 7 января они смогут посетить занятие по оригами - древнему искусству изготовления фигурок из бумаги. Кроме того, на занятии 7 января покажут, как сделать свечу из натурального воска.

Юным посетителям старше семи лет предложат собрать зимний домик из картона и украсить его снежной ватой. Урок проведут 8 января. Также они смогут попробовать себя в росписи деревянных лопаток. Занятия состоятся 5 и 9 января.

Для любителей подвижных игр и головоломок подготовили праздничный квест "Зимние чудеса". Поучаствовать в нем можно 5 или 9 января. Детям предстоит помочь королю Холоду восстановить календарь зимних чудес и спасти волшебную страну от хаоса. Игра предназначена для ребят от восьми лет и старше. Сбор участников состоится в детской зоне павильона "Цифра.Техноград".

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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