Наталья Сергунина: Кинотеатры с "Москино" приглашают в праздники бесплатно посмотреть мультфильмы

Сеть кинотеатров "Москино" к новогодним праздникам подготовила ретроспективу советских мультфильмов на зимние темы. С 3 по 8 января на большом экране можно будет посмотреть мультипликационные ленты, на которых выросло несколько поколений.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "В программу вошли такие мультфильмы, как "Снежная королева", "Умка", "Шайбу! Шайбу!", "Дед Мороз и лето", "Щелкунчик". В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом. Показы будут бесплатными, для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на событие на сайте "Москино". Там же опубликовано подробное расписание".

Показы пройдут в пяти кинотеатрах сети: "Искре", "Полете", "Сатурне", "Туле" и "Спутнике". На киносеансы приглашают детей любого возраста и их родителей, а также поклонников отечественной анимации.

Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Заполняемость залов не превысит 50 процентов от общего числа мест.

Новогоднюю программу откроет показ мультфильма "Снежная королева" (1957 год, режиссер Лев Атаманов) в кинотеатре "Искра". Это советская экранизация одноименной сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена, признанная шедевром мировой мультипликации. Согласно сюжету брат с сестрой, пытаясь скоротать морозный зимний вечер, слушали рассказы бабушки о Снежной королеве. Герда испугалась колдуньи, способной наслать вьюгу, и Кай, чтобы успокоить ее, пошутил над повелительницей зимы. Услышав его слова, Снежная королева умчала мальчика в свои ледяные владения и превратила его доброе сердце в осколок льдинки. Герде предстоит спасти брата от проклятья и выручить из плена.

Любопытно, что "Снежную королеву" рисовали способом ротоскопирования с озвучившей ее актрисы Марии Бабановой. Загримированную Бабанову сначала снимали на пленку, а затем полученные изображения покадрово переводили в рисунки. Именно поэтому образ королевы отличается от образов других героев картины. Показ легендарного мультфильма состоится 3 января в 12:00. Также увидеть экранизацию сказки можно будет в кинотеатре "Тула" 6 января в 12:15.

Кроме того, на январских праздниках можно будет посмотреть подборки короткометражных советских мультфильмов. Первая начнется с картины "Дед Мороз и лето" (1969 год, режиссер Валентин Караваев). Дед Мороз накануне Нового года отправился раздавать подарки детям и вдруг узнал от них о лете. Живя на Севере, в крае вечных морозов и снегов, волшебник никогда не видел ни зеленой травы, ни лягушек, ни бабочек. Он всю зиму провел в мечтах о лете и вот возвратился в город, чтобы наконец взглянуть на загадочный сезон своими глазами. Следующим в подборке идет мультфильм "Волчище - серый хвостище" (1983 год, режиссер Галина Баринова). Он повествует о лисе, которая пошла на хитрость, чтобы не делиться с волком вкусной рыбой. Фильм создан по мотивам русской народной сказки "Лисичка-сестричка и волк".

Далее в подборке - мультик "Умка" (1969 год, режиссеры Владимир Пекарь и Владимир Попов). Это трогательная история дружбы белого медвежонка и мальчика. Закончится киносеанс продолжением приключений косолапого малыша - "Умка ищет друга" (1970). Теперь Умке нужно найти своего друга, ушедшего вместе с остальными людьми. Медвежонок отправляется на поиски к полярной станции. Показ короткометражек пройдет в кинотеатрах "Полет" 4 января в 12:00 и "Тула" 7 января в 12:00.

В "Москино" будут транслировать и другую подборку короткометражных отечественных мультфильмов. Киносеансы состоятся 5 января в 12:00 в "Сатурне" и 8 января в 12:00 в "Спутнике". Сначала на большом экране покажут картину "Шайбу! Шайбу!" (1964 год, режиссер Борис Дежкин). В центре событий - зазнайки-хоккеисты и дворовая команда, которые решили сыграть матч. После можно будет посмотреть сказку "Серебряное копытце" (1977, режиссер Геннадий Сокольский). Она рассказывает о старике и девочке-сиротке, которые нашли в лесу козленка с волшебным копытцем, которое может выбивать драгоценные камни.

Последний во второй подборке - мультфильм "Щелкунчик" (1973 год, режиссер Борис Степанцев), снятый по мотивам сказки немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Девушка, убираясь под новогодней елкой, нашла брошенного щелкунчика - игрушку, которой раскалывали орехи. Щелкунчик ожил и поведал ей о своей судьбе: о том, что он на самом деле принц, но королева мышей наложила на него проклятье. Вскоре ему предстоит дать бой мышиной армии во главе с Мышиным королем - выросшим сыном той самой коварной королевы.