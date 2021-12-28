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28.12.2021 09:12

Нововоронежские атомщики примерили на себя роль Деда Мороза

Сотрудники Нововоронежской АЭС приняли участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Представители Организации молодых атомщиков Нововоронежской АЭС (ОМА НВ АЭС) передали подарки к Новому Году ребятам из Бобровской школы-интерната, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже открыли арт-объект мирному атому

В течение месяца на проходных энергоблоков НВ АЭС стояли красочные елки с письмами от 60-ти воспитанников интерната. В них они просили Деда Мороза исполнить их новогодние желания - подарить игрушки, одежду, обувь. Нововоронежские атомщики с удовольствием примерили на себя роль главного зимнего волшебника.

"Никто из атомщиков не прошел мимо нашей традиционной акции. Кто-то приносил подарки, кто-то помогал красиво их упаковывать, кто-то отправился с нами в поездку в Бобров в гости к детям, подготовив театрализованную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, загадками, хороводами, танцами. Каждый работник Нововоронежской атомной станции таким образом смог подарить детям внимание, тепло, передать привет, ведь Новый Год - время совершать добрые дела и творить чудеса. Для нас это большая радость", - сказал председатель ОМА НВ АЭС Владислав Любавин.

"Дети всегда очень ждут этого дня и гостей из Нововоронежа, которые за многие годы стали для нас настоящими друзьями", - добавила заместитель директора Бобровской школы-интерната Любовь Челнокова.

Благотворительной акции НВ АЭС "Елка желаний" уже более 20 лет. Ее инициатором стал отдел социального развития. Идею коллег поддержали профсоюзный комитет и ОМА НВ АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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