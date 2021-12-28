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28.12.2021 13:55
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 1 705 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 1 705 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 705 человек. На ИВЛ находятся 538 человек.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
За год от COVID-19 вакцинировались более 1,4 млн пожилых москвичей

В городе выздоровели еще 3 111 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 860 822. В столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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