Сделать прививку от COVID-19 и пройти экспресс-тестирование москвичи смогут и в праздники

В новогодние праздники пройти вакцинацию в поликлиниках по предварительной записи можно будет со 2 по 9 января с 9:00 до 16:00. Сделать прививку от COVID-19 или сдать экспресс-тест в популярных общественных местах можно будет с 31 декабря по 9 января с 11:00 до 18:00, выходным днем будет только 1 января. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Впереди Новый год и длинные новогодние выходные, но, несмотря на праздничные дни, борьба с пандемией в городе не прекращается. Во время каникул с 31 декабря до 9 января привиться от COVID-19 в центрах вакцинации в общественных местах и пройти экспресс-тестирование можно будет с 11:00 до 18:00. Горожанам будет удобно вместе с покупкой подарков сделать прививку или сдать экспресс-тест. Выходным днем будет только 1 января - день, когда традиционно наблюдается большой спад посещений. Пройти вакцинацию в поликлинике по предварительной записи можно будет со 2 по 9 января с 9:00 до 16:00, 31 декабря и 1 января будут выходными днями. Еще раз призываю всех, в том числе москвичей из групп риска, позаботиться о своем здоровье и вакцинироваться", - сообщила заммэра.

Прививку от COVID-19 можно сделать по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

Также в Москве работает 71 пункт, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг "Мои Документы", в 21 популярном общественном месте и торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах (ТПУ), а также в вестибюлях пяти станций метро. Адреса точек, в которых можно сдать экспресс-тестирования, указаны по ссылке.