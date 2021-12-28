Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка

Проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи представил на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.

Раньше Щукинский парк и Всехсвятская роща составляли единое зеленое пространство. Сейчас они разделены медицинскими учреждениями. Проект реконструкции поможет объединить территории пешеходным маршрутом для отдыха и прогулок, рассказал мэр.

Для реализации этой идеи планируется оформить территории в едином стиле, например, заменив асфальтное покрытие дорожек на более экологичный гравийный отсев, терравей и другие щадящие покрытия. Сделают удобней и "народные тропы". "В парке будут высажены сотни молодых деревьев", - объяснил глава города, добавив, что сделают новые детские и спортивные площадки, места для отдыха. Уже имеющиеся площадки не уберут, а обновят.

Градоначальник рассказал о том, что традицию развешивать в парке птичьи и беличьи кормушки сохранят. "В ходе реализации проекта наиболее качественные и оригинальные из них планируется сохранить. А на будущее - установить стенды с образцами безопасных кормушек для птиц и зверья, чтобы хорошая традиция продолжалась и дальше", - написал мэр.

Как считает Собянин, после проведенных мер реабилитации экология Щукинского парка и Всехсвятской рощи улучшится, а для жителей отдых здесь станет разнообразнее и комфортнее.

Кстати, поделится своим мнением о проекте реставрации можно на портале "Активный гражданин".