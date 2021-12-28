Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона"

Даже в случае распространения нового ковид-штамма власти Москвы будут вводить при необходимости лишь точечные ограничения. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала "ТВЦ".

По оценкам главы города, за последние два года все отрасли экономики и социальной сферы адаптировались к реалиям пандемии. И ничто не в силах повлиять на действующую модель, отмечает Сергей Собянин.

"Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то "омикроны" или еще что-то будет, мы не будем нарушать ритма работы города", - подчеркнул мэр. Ранее он отметил, что резервы городской системы здравоохранения составляют около 50 процентов. И это позволит быстро реагировать на любую ситуацию с "омикроном".