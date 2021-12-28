Стрельба у ТЦ в Москве попала на видео

Конфликт со стрельбой на юго-западе Москвы попал на камеры видеонаблюдения. Запись в своем Telegram-канале опубликовала столичная прокуратура.

Судя по обнародованным кадрам, конфликт между мужчинами произошел не в самом торговом центре "Принц плаза", а рядом с ним. В потасовке приняли участие несколько человек, в том числе компания на белом автомобиле. Именно на нем стрелявший и его соучастники скрылись. Прокуратура начала проверку всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что во время стрельбы на юго-западе Москвы мужчина получил ранение из травматического оружия. Пострадавшего доставили в больницу, полиция ищет злоумышленников.