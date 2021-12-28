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28.12.2021 19:46
Рубрика: Культура

Театр Сатиры и "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" объединили

Текст: Наталья Лебедева
Драматический театр "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" был присоединен к Московскому академическому театру сатиры. Соответствующий приказ столичного Департамента культуры опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Векторы развития обоих театров мной сформулированы, безусловно, с учетом сохранения их идентичности. Но объединение откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так, я надеюсь, и для коллективов обоих театров. На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая 4 сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе Университета с аудиторией, имеющей свое лицо. При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился театр Сатиры", - прокомментировал решение художественный руководитель теперь уже объединенного театра Сергей Газаров.

Фото: Вера Юрокина/ пресс-служба "Прогресс-сцены"
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Напомним, что Газаров возглавил Театр Армена Джигарханяна в декабря 2020 года, после смерти его основателя и художественного руководителя. За это время театр получил новое имя - "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" и начал сезон с крупной премьеры. В начале октября Сергей Газаров сменил на посту художественного руководителя Театра Сатиры Александра Ширвиндта, который принял решение оставить свою должность из-за возраста.

Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий убежден, что невозможно одинаково успешно руководить двумя театральными коллективами одновременно. "Особенно в ситуации с Сергеем Ишхановичем. Он очень творческий, очень порядочный человек. Я считаю, что и тому, и другому коллективу будет легче, когда это будет одно пространство с одним художественным руководителем, с одной художественной идеей", - отметил Золотовицкий.

Актер Театра Сатиры Максим Аверин готовится к творческой встряске: "Объединение двух крупных театральных площадок - это, конечно, творческая встряска, которая как мне кажется, необходима и расширяет творческие возможности для обоих театров. По крайней мере для театра Сатиры, в котором я служу, и это точно будет новый виток".

Все прекрасно понимают, что "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" и театр Сатиры - совершенно разные театры. Тем интереснее посмотреть, как Газарову удастся их соединить. Но в том, что ему не заниматься таланта и творческой энергии, не сомневается никто.

"Совершенно очевидно, что для него это не два стула, на которых нужно усидеть, а два живых организма, за которыми нужно по-разному ухаживать, лечить, учить, одевать - это разные подходы. Так что я желаю Сергею Газарову терпения и сил, и радуюсь, что нам, московским зрителям, которые ходят в театры, так повезло! Мы свалили все дела на Газарова, теперь будем ждать настоящих и хороших премьер, которые уже начались", - прокомментировала новость писатель Татьяна Устинова.

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