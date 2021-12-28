Для турполиции Москвы провели экскурсии по самым популярным маршрутам

В преддверии новогодних праздников Мостуризм провел 90 обучающих экскурсий для сотрудников туристической полиции Москвы. Маршруты были составлены по основным локациям патрулирования сотрудников правопорядка. Об этом "РГ" рассказали в комитете по туризму Москвы.

Новогодние праздники являются особенным периодом, в это время в городе в разы увеличивается турпоток. Чтобы полицейские смогли оказать больше помощи гостям города, для них повели обучение при содействии Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и цифрового туристического сервиса RUSSPASS.

200 сотрудников туристической полиции прошли по девяти пешеходным маршрутам столицы в сопровождении опытных экскурсоводов. Специалисты рассказали о самых известных достопримечательностях, обращали внимание сотрудников полиции на интересные детали, рассказали о том, какие вопросы чаще всего задают туристы и как на эти вопросы следует отвечать.

Экскурсии прошли по основным местам патрулирования: Тверской площади, Камергерскому переулку, Триумфальной площади, Александровскому саду, Старому и Новому Арбату, Полянке и Чистым прудам.

"Помимо традиционных объектов туристического показа в маршруты экскурсий были также включены территории парка Северного речного вокзала и Воробьевых гор, - сообщили "РГ" в пресс-службе комитета.

Напомним, что туристическая полиция появилась в Москве в 2014 году. Главными требованиями, которые предъявляются к ее работникам, являются: знание иностранных языков, коммуникабельность и хорошая физическая подготовка.

Кстати

Ежегодно в столицу приезжают миллионы туристов. Например, только за девять месяцев 2021 года их количество достигло почти 15 млн человек.