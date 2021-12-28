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Рубрика: Общество

В Европейской России температура в новогоднюю ночь будет теплее обычной

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Температура выше нормы на 4-5 градусов ожидается в ночь с 31 декабря на 1 января в центре и на северо-западе европейской России, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: iStock
Какая погода ждет жителей Приморья в новогодние праздники

Так, по его словам, в Москве и Подмосковье в ночь на 1 января ожидается вполне комфортная погода: минус 3-8 градусов. Днем 1 января начнется небольшая оттепель, в течение дня температура будет от ноля до минус 5 градусов. При этом и ночью, и днем возможен небольшой снег. Но дальше снова начнется понижение температуры. В первые дни нового, 2022 года, в столичном регионе - минус 2-9 градусов, небольшой снег. В ночь на 3 января - до минус 15 градусов.

Довольно мягкая новогодняя ночь ожидается во всех центральных областях, а также на северо-западе европейской территории - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Самая теплая погода, естественно, на юге. В Краснодаре в ночь на 1 января плюс 3 градуса, 1 января днем плюс 8 градусов. Такая же погода будет и в Симферополе. В Сочи в новогоднюю ночь до плюс 6 градусов, днем 1 января - до плюс 10 градусов. Столько же и в Ялте. Но затем на всем юге - от Сочи до Южного берега Крыма - температура начнет опускаться. Поэтому отдыхающим там в новогодние каникулы вряд ли стоит рассчитывать на тепло.

Самая холодная новогодняя ночь ждет жителей Якутии. Например, в столице республики Саха - Якутске - в ночь на 1 января минус 45. Днем 1-го числа будет ненамного теплее. А на "полюсе холода" - в селе Оймякон - вообще минус 55.

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