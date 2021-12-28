В Москве завершено благоустройство улицы Академика Пилюгина

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Академика Пилюгина на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

"Работы проводились в рамках улучшения транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к новой станции Большой кольцевой линии метро "Новаторская", - отметил Бирюков. - С ее открытием серьезно увеличились пассажирский и пешеходный потоки, поэтому стояла задача сделать это пространство удобным и функциональным для местных жителей, сохранив транзитную функцию".

Все воздушные кабельные линии перенесли под землю, обустроили систему водостока, привели в порядок тротуары, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, оборудовали удобные лестницы с пандусами к входам в "Воронцовский парк". Заменили освещение, поставили современные остановочные павильоны и озеленили территорию. В частности, дополнительно высадили 50 деревьев и 8,6 тыс. кустарников, обустроили газон площадью 14,5 тыс. кв. метров.