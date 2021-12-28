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28.12.2021 11:40
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержаны вымогатели

Текст: Михаил Фалалеев

В Подмосковье задержаны трое вымогателей, которые действовали в духе "лихих 90-х".

На ЦКАД украли ограждения на сумму более 2,5 миллиона рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ночью злоумышленники, находясь на Коммунистической улице в подмосковном городе Дрезна, под угрозой применения насилия посадили местного жителя в автомобиль и вывезли в Орехово-Зуево. В одном из подъездов многоквартирного дома похитители стали его избивать и требовать деньги, которые он им якобы должен. После этого мужчину отпустили и пригрозили физической расправой, если он в течение двух недель не отдаст деньги. Испугавшись за свою жизнь, гражданин обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили и при силовой поддержке коллег из Росгвардии задержали вымогателей. Ими оказались трое местных жителей, один из которых ранее был судим. Двое взяты под стражу, третий сообщник находится под домашним арестом.

Между тем установлены обстоятельства еще одного эпизода вымогательства, к которому может быть причастен один из задержанных. В марте 2021 года, находясь на территории таксопарка в Орехово-Зуево, он незаконно требовал у гражданина передать принадлежащее ему имущество.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица Правительство Росгвардия Правительство МВД ЦФО Московская область

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