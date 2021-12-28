В театре Российской Армии - семейный мюзикл "Летучий корабль"

Что нужно, чтобы получился первоклассный мюзикл для всей семьи. Знакомый всем с детства сказочный сюжет с легким налетом романтики и густо приправленный волшебством. Внешне простые и незамысловатые слова, соединяющиеся в удивительно точные строчки, заставляющие улыбнуться и детей, и взрослых. Наконец, музыка - заводная и лиричная, трогательная и неудержимая, легкая и завораживающая. Все это есть в новом музыкальном спектакле "Летучий корабль", который накануне новогодних каникул представили в театре Российской Армии - и попали в самую точку.

Еще бы, ведь популярнейший одноименный мультфильм, созданный режиссером Гарри Бардиным, смотрели все и не раз. Слышишь название "Летучий корабль" - и сами собой всплывают знакомые строки: "Пол деревянный, лавка и свечка, / Котик-мурлыка, муж работящий / Вот оно счастье - нет его слаще…/ Ох, если бы сбылась моя мечта! / Какая жизнь настала бы тогда…".

Или вот эта песенка Водяного, давно разлетевшаяся на цитаты: "Эх, жизнь моя - жестянка! / Да ну ее в болото! / Живу я как поганка, / А мне летать, а мне летать, а мне летать охота!". Замечательные стихи Юрия Энтина и фантастическую музыку Максима Дунаевского не спутаешь ни с чем, они в нас уже закодированы. Подпеваешь бабкам-ёжкам, топаешь ножкой вслед за царевной, не желающей выходить замуж по расчету, или кричишь вместе с Иваном: "Земля, прощай!", значит свой. Подпевай!

Фото: Лена Морозова/пресс-служба театра Российской Армии

Но это только кажется, что просто - перенести любимый мультик на театральную сцену. Слишком уж ярки, узнаваемы герои - как ни сыграй, все будут обязательно сопоставлять. Вот просто царь, ничего лучше не придумавший, как пополнить казну за счет выгодной женитьбы своей дочери. Вот боярин Полкан, миллионер, мечтающий о короне. Вот царевна Забава, которая наивно верит в настоящую любовь. А вот Иван-трубочист, который путешествует по свету - ищет истинное счастье.

Но режиссер, он же и автор инсценировки, Андрей Бадулин рискнул. Получилось и до мурашек узнаваемо - и в то же время неожиданно и самобытно. Чего стоят одни бабки-ёжки, зажигающие под мощный рок, с громогласными барабанами, резкими басами и невероятным гитарным соло. Оказывается, частушки можно исполнять и так.

Да и музыка Максима Дунаевского звучит органично и в такой неожиданной аранжировке.

"Летучий корабль" Андрея Бадулина - мюзикл о том, что надо уметь любить, верить в свою мечту и бороться за нее. И тогда все обязательно сбудется. Но без юношеского задора и максимализма никуда. Если любить, так королеву. Если строить, так сразу летучий корабль.

Фото: Лена Морозова/пресс-служба театра Российской Армии

Здесь нет заурядных чувств и отношений. По-взрослому, по-настоящему. И коварство Полкана, готового на все ради власти и богатства. И бескорыстная дружба Водяного, протянувшего руку помощи своему новому знакомцу. И жестокость Бабы-Яги, готовой довести Ивана до беды - из-за своей неразделенной любви.

В этой сказке вообще все из-за любви и по любви. Без этой силы - невозможны никакие чудеса, что и требовалось доказать.

В финале, разумеется, над сценой расправляет паруса летучий корабль. Он унесет зрителей куда надо. В волшебный мир - где грезы и все от чистого сердца. Где радует любая Баба-Яга, где не страшно танцевать с красавицами-русалками и от царя в подарок - сахарный петушок.

Полтора часа без антракта. А в зале две трети зрителей - дети. И ничего, не шелохнутся, как завороженные. Жалеют только - почему в театре нет танцпола? И неизвестно, кто жалеет больше - дети или их родители.