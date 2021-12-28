В театре Российской Армии - семейный мюзикл "Летучий корабль"

Новости

Роскачество обнаружило кишечную палочку в паштетах 11:24
Росгвардейцы более тысячи раз спасали людей в 2021 году 11:15
Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка 11:11
В Дагестане ракетный комплекс "Бал" заступил на боевое дежурство 11:04
Оформить выплаты по уходу за инвалидами или пожилыми людьми стало проще 11:00
Бельгийская принцесса выходит замуж за банкира 10:49
Кабмин выделит 1,8 млрд рублей на модернизацию информационной системы ОМС 10:32
СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии 10:28
В США в основании снесенной статуи генерала Ли нашли вторую капсулу времени 10:16
В ФТС прокомментировали сообщения о "пробке" на границе России с Китаем 10:11
Упавший в Удмуртии вертолет совершал патрулирование нефтепровода 10:07
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 09:58
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска 09:57
Доля отечественной техники связи в России превысит 50% к 2025 году 09:44
Производство АК-103 планируют запустить в Венесуэле в 2022 году 09:42
МИД РФ выразил надежду на скорый запуск "Северного потока-2" 09:35
МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля 08:49
"Газпром" 8 дней подряд не бронирует мощности трубы "Ямал - Европа" 08:31
Доля привитых от гриппа в России достигла 45,9 процента 07:42
В Роспотребнадзоре объяснили, как хранить мандарины и почему их нужно мыть 07:30
Путин исполнил мечту мальчика, захотевшего стать пожарным 07:03
ГосТВ Сирии сообщило об израильских авиаударах в районе порта Латакия 06:40
В МИД рассказали о работе с партнерами для снижения доли доллара в расчетах 06:11
Школьник из Приморья побывал в роли командира крейсера "Варяг" 05:50
В Техасе задержали подростка, подозреваемого в убийстве трех человек 05:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 10:13
Рубрика: Культура

В театре Российской Армии - семейный мюзикл "Летучий корабль"

Текст: Наталья Лебедева
Что нужно, чтобы получился первоклассный мюзикл для всей семьи. Знакомый всем с детства сказочный сюжет с легким налетом романтики и густо приправленный волшебством. Внешне простые и незамысловатые слова, соединяющиеся в удивительно точные строчки, заставляющие улыбнуться и детей, и взрослых. Наконец, музыка - заводная и лиричная, трогательная и неудержимая, легкая и завораживающая. Все это есть в новом музыкальном спектакле "Летучий корабль", который накануне новогодних каникул представили в театре Российской Армии - и попали в самую точку.
Фото: Лена Морозова/пресс-служба театра Российской Армии Фото: Лена Морозова/пресс-служба театра Российской Армии
Фото: Лена Морозова/пресс-служба театра Российской Армии
Фото: Предоставлено "Театром Терезы Дуровой"
В "Театре Терезы Дуровой" духи кукурузного поля рассказали историю Мексики

Еще бы, ведь популярнейший одноименный мультфильм, созданный режиссером Гарри Бардиным, смотрели все и не раз. Слышишь название "Летучий корабль" - и сами собой всплывают знакомые строки: "Пол деревянный, лавка и свечка, / Котик-мурлыка, муж работящий / Вот оно счастье - нет его слаще…/ Ох, если бы сбылась моя мечта! / Какая жизнь настала бы тогда…".

Или вот эта песенка Водяного, давно разлетевшаяся на цитаты: "Эх, жизнь моя - жестянка! / Да ну ее в болото! / Живу я как поганка, / А мне летать, а мне летать, а мне летать охота!". Замечательные стихи Юрия Энтина и фантастическую музыку Максима Дунаевского не спутаешь ни с чем, они в нас уже закодированы. Подпеваешь бабкам-ёжкам, топаешь ножкой вслед за царевной, не желающей выходить замуж по расчету, или кричишь вместе с Иваном: "Земля, прощай!", значит свой. Подпевай!

Фото: Лена Морозова/пресс-служба театра Российской Армии

Но это только кажется, что просто - перенести любимый мультик на театральную сцену. Слишком уж ярки, узнаваемы герои - как ни сыграй, все будут обязательно сопоставлять. Вот просто царь, ничего лучше не придумавший, как пополнить казну за счет выгодной женитьбы своей дочери. Вот боярин Полкан, миллионер, мечтающий о короне. Вот царевна Забава, которая наивно верит в настоящую любовь. А вот Иван-трубочист, который путешествует по свету - ищет истинное счастье.

Но режиссер, он же и автор инсценировки, Андрей Бадулин рискнул. Получилось и до мурашек узнаваемо - и в то же время неожиданно и самобытно. Чего стоят одни бабки-ёжки, зажигающие под мощный рок, с громогласными барабанами, резкими басами и невероятным гитарным соло. Оказывается, частушки можно исполнять и так.

Да и музыка Максима Дунаевского звучит органично и в такой неожиданной аранжировке.

"Летучий корабль" Андрея Бадулина - мюзикл о том, что надо уметь любить, верить в свою мечту и бороться за нее. И тогда все обязательно сбудется. Но без юношеского задора и максимализма никуда. Если любить, так королеву. Если строить, так сразу летучий корабль.

Фото: Лена Морозова/пресс-служба театра Российской Армии

Здесь нет заурядных чувств и отношений. По-взрослому, по-настоящему. И коварство Полкана, готового на все ради власти и богатства. И бескорыстная дружба Водяного, протянувшего руку помощи своему новому знакомцу. И жестокость Бабы-Яги, готовой довести Ивана до беды - из-за своей неразделенной любви.

В этой сказке вообще все из-за любви и по любви. Без этой силы - невозможны никакие чудеса, что и требовалось доказать.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Театр "У Никитских ворот" покажет мюзикл "Три мушкетера"

В финале, разумеется, над сценой расправляет паруса летучий корабль. Он унесет зрителей куда надо. В волшебный мир - где грезы и все от чистого сердца. Где радует любая Баба-Яга, где не страшно танцевать с красавицами-русалками и от царя в подарок - сахарный петушок.

Полтора часа без антракта. А в зале две трети зрителей - дети. И ничего, не шелохнутся, как завороженные. Жалеют только - почему в театре нет танцпола? И неизвестно, кто жалеет больше - дети или их родители.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

Главное сегодня

Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
Главный тренер молодежной сборной России: Мы могли сыграть лучше
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
Что интересного было в русской литературе в 2021 году
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года