В Военном университете открыли памятник маршалу Г.К. Жукову

Во вторник, 28 декабря заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возложили в Москве живые цветы к памятнику легендарному полководцу и одному из основателей ВДВ Герою Советского Союза генералу армии В.Ф. Маргелову. Накануне десантники и ветераны "крылатой пехоты" отметили 113-летие со дня его рождения.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что в церемонии участвовали офицеры командования Воздушно-десантных войск, представители центрального правления Всероссийского союза общественных объединений десантных войск "Союз десантников России", ветераны ВДВ из Москвы и Московской области, воспитанники военно-патриотических клубов.

После исполнения Государственного гимна РФ под звуки военного оркестра у памятника торжественным маршем прошла рота почетного караула.

В тот же день в столице на территории Военного университета имени князя Александра Невского торжественно открыли памятник маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Церемонию приурочили к 125-летию великого русского полководца и 80-й годовщине битвы под Москвой. Открытие памятника организовали в рамках агитационно-пропагандистских акций "Этих дней не смолкнет слава!"

Наместник Ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Алексий Солнечногорский провел чин освящения памятника. А еще в честь этого события были продемонстрированы фрагменты военно-исторической реконструкции начала контрнаступления советских войск под Москвой.