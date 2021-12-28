Вильфанд пообещал москвичам потепление в начале января

Заметное потепление ожидает москвичей в ближайшие выходные дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в течение рабочей недели в Москве температура воздуха будет ниже нормы. Во вторник - на 2 градуса меньше нормы, а в среду и четверг - примерно на 4 градуса ниже, передает ТАСС. Но к выходным температура начнет заметно повышаться.

"Первого января температура будет уже на 4 градуса выше нормы. Прогнозируется 1-6 градусов мороза", - сообщил метеоролог. По предварительным расчетам, второго января в Москве уже начнется оттепель - температура днем будет около нуля градусов, отметил Вильфанд.