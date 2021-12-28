Врачи рассказали, как встретить Новый год и не пожалеть

Ведущие столичные медики накануне Нового года дали уже традиционную пресс-конференцию и рассказали, как встретить праздники так, чтобы потом не жалеть об этом и не обращаться к врачам. Несмотря на избитую тему, прозвучали и довольно неочевидные советы - например, какому алкогольному напитку отдать предпочтение и как снизить калорийность салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой".

Первым слово взял главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов. Он напомнил, что в связи с праздниками возникают новые риски для детей - начиная от плохо закрепленных новогодних елок и заканчивая праздничной пиротехникой, включая бенгальские огни и свечи. Османов подчеркнул, что у детей не должно быть доступа ни к каким потенциально опасным вещам - в праздники это особенно важно, поскольку родительский контроль ослабевает. Убрать от детских глаз и рук нужно не только фейерверки, но и алкогольные напитки, лекарства и т.д.

А еще стоит следить, чтобы подаренные детям игрушки подходили им по возрасту: нередко совсем маленьким дарят игрушки с мелкими деталями, магнитиками, батарейками и прочим, которые дети тянут в рот, а потом оказываются в рентген-кабинете, а то и на хирургическом столе.

Нередко к встрече с врачами приводят и уличные забавы. Особенно опасными Османов назвал тюбинги, набравшие популярность в последние годы. Они неуправляемы, а потому на стихийных горках часто приводят к тяжелым травмам.

Впрочем, иногда во время праздников неуправляемыми становятся и сами взрослые. В первую очередь, злоупотребляют алкоголем - от этого предостерегли все доктора, а главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Евгений Брюн вообще был краток: "Не пейте алкогольные напитки, и все у вас будет в порядке".

Но если удержаться от бокала не можете, то придерживайтесь простых правил. Во-первых, не повышайте градус - не надо после бокала шампанского поднимать рюмку водки, лучше перейти на белое сухое вино. Ему вообще стоит отдать предпочтение среди другого алкоголя, считает Брюн. Во-вторых, не запивайте спиртное газировкой - это ускорит опьянение и приведет к настоящему удару по организму. В-третьих, не стоит совмещать алкоголь со сладостями - они конкурируют друг с другом, что тоже приводит к плохим последствиям для здоровья. А еще не забывайте про закуску - на эту роль лучше всего подходит картофельное пюре.

А что на счет праздничного стола? По словам главного диетолога Депздрава Антонины Стародубовой, новогоднее меню можно легко сделать разнообразным и вкусным, но не опасным для здоровья и фигуры. "Например, в одной столовой ложке майонеза содержится около 200 килокалорий, - рассказала она. - Однако этот соус и в "Оливье", и в "Сельди под шубой", и в других популярных салатах можно заменить на нежирные йогурт или сметану. Только нужно учесть, что сроки хранения сократятся. К ним, впрочем, в любом случае нужно относиться внимательно - не стоит доедать угощения с новогоднего стола до конца каникул". А еще не стоит пытаться держать строгую диету накануне Нового года или сразу после него - ни похудеть, ни поправить здоровье это не поможет, скорее наоборот.

Что касается меню для новогодней ночи, то помимо майонеза можно заменить и другие составляющие, например, вместо колбас и копченостей подать отварное мясо. На горячее отлично подойдет рыба - это и вкусно, и полезно. Также не забывайте про овощи и фрукты: позднее застолье должно состоять из легкой еды, иначе организму будет непросто.