Вышла книга, посвященная калужанам - труженикам тыла

27 декабря состоялась презентация книги "Героический труд во имя Победы и будущего страны", подготовленной калужским городским советом ветеранов.

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Почетный гражданин Калуги и Калужской области, председатель регионального отделения "Комитета памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова" Николай Алмазов, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич, ветераны и труженики тыла.

Книга посвящена калужанам - труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, детям войны, ветеранам труда. Представлены биографии и воспоминания людей, переживших тяжелые и героические годы в истории нашей страны.

"Символично, что презентация книги проходит накануне 80-летия освобождения Калуги, - отметил Юрий Моисеев. - Воины Красной армии проявили массовый героизм на полях сражений, но они опирались на прочный тыл, который был обеспечен самоотверженным трудом всего советского народа. В неимоверно тяжелых условиях труженики тыла отдавали все для фронта, все для Победы. Замечательно, что в Калуге их подвиг был увековечен: в 2015 году по инициативе Николая Ивановича Алмазова в нашем городе был установлен памятник труженикам тыла".

Глава Калуги поздравил собравшихся с наступающими праздниками, поблагодарил членов городского совета ветеранов за плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения и пожелал здоровья, успехов и благополучия

За помощь в подготовке и издании книги были вручены медали и почетные грамоты.