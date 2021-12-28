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Рубрика: Общество

За год от COVID-19 вакцинировались более 1,4 млн пожилых москвичей

Текст: Любовь Проценко
Ровно год назад, 28 декабря 2020 года, в Москве вакцинация от коронавирусной инфекции стала доступна людям старше 60 лет - одной из наиболее уязвимых категорий для этого заболевания. За это время прививку против COVID-19 сделали более 1,4 миллиона жителей Москвы старшего возраста, каждый третий из них уже прошел ревакцинацию. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Пожилые, особенно страдающие хроническими заболеваниями, - одна из наиболее уязвимых перед коронавирусной инфекцией категорий горожан. COVID-19 у них чаще вызывает тяжелые последствия, нередко приводя к летальному исходу. Это подтверждает мировой и российский опыт. Поэтому, когда Минздрав выдал соответствующее разрешение, и первая вакцина от COVID-19 была введена в гражданский оборот, в Москве максимально быстро организовали вакцинацию людей старшего возраста. За год, с 28 декабря 2020 года, полный курс вакцинации прошли более 1,4 миллиона пожилых москвичей. Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. Каждый третий из них - более 463 тысяч москвичей старше 60 лет - уже прошел повторную вакцинацию, тем самым сделав важный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в столице" - рассказала Анастасия Ракова.

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Ранее в Москве принимались различные меры поддержки пожилых горожан при прохождении вакцинации. В частности, каждый москвич старше 60 лет, посетив поликлинику, место работы выездной бригады вакцинации или павильон "Здоровая Москва" в период с 27 апреля по 15 августа, мог получить подарочную карту или баллы в электронном виде и потом обменять их на промокод. Использовать промокод или подарочную карту можно было при покупке товаров и услуг в магазинах - партнерах программы "Миллион призов". Кроме того, во многих из них предусмотрены дополнительные скидки и бонусы для участников.

Кроме того, москвичи старше 65 лет, которые сделают первую прививку от COVID-19 с 23 июня до 31 декабря, а потом завершат вакцинацию вторым компонентом, а также ревакцинированные в тот же период, получают коробку "С заботой о здоровье" от мэра Москвы. В подарочный набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, косметика для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок. Кроме того, пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарка денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Сертификат на подарочный набор выдается в пункте вакцинации. Забрать подарок можно в центре социального обслуживания или поликлинике, независимо от того, где была проведена вакцинация. Если житель Москвы старшего поколения выбирает денежную компенсацию, ему необходимо написать заявление о назначении выплаты в районном центре социального обслуживания. К заявлению нужно приложить паспорт, сведения о реквизитах счета, сертификат о вакцинации и сертификат на получение подарочного набора "С заботой о здоровье".

Для получения подарочного набора или выплаты необходимо пройти вакцинацию в указанные сроки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, в местах вакцинации, организованных столичным Департаментом здравоохранения, а также на дому или в других местах, куда выезжают бригады вакцинации медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Кроме того, набор "С заботой о здоровье" полагается, если прививка сделана в медицинских организациях частной системы здравоохранения, осуществляющих вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в рамках заключенных соглашений с Департаментом здравоохранения Москвы.

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