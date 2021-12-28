За год от COVID-19 вакцинировались более 1,4 млн пожилых москвичей

Ровно год назад, 28 декабря 2020 года, в Москве вакцинация от коронавирусной инфекции стала доступна людям старше 60 лет - одной из наиболее уязвимых категорий для этого заболевания. За это время прививку против COVID-19 сделали более 1,4 миллиона жителей Москвы старшего возраста, каждый третий из них уже прошел ревакцинацию. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Пожилые, особенно страдающие хроническими заболеваниями, - одна из наиболее уязвимых перед коронавирусной инфекцией категорий горожан. COVID-19 у них чаще вызывает тяжелые последствия, нередко приводя к летальному исходу. Это подтверждает мировой и российский опыт. Поэтому, когда Минздрав выдал соответствующее разрешение, и первая вакцина от COVID-19 была введена в гражданский оборот, в Москве максимально быстро организовали вакцинацию людей старшего возраста. За год, с 28 декабря 2020 года, полный курс вакцинации прошли более 1,4 миллиона пожилых москвичей. Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. Каждый третий из них - более 463 тысяч москвичей старше 60 лет - уже прошел повторную вакцинацию, тем самым сделав важный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в столице" - рассказала Анастасия Ракова.

Ранее в Москве принимались различные меры поддержки пожилых горожан при прохождении вакцинации. В частности, каждый москвич старше 60 лет, посетив поликлинику, место работы выездной бригады вакцинации или павильон "Здоровая Москва" в период с 27 апреля по 15 августа, мог получить подарочную карту или баллы в электронном виде и потом обменять их на промокод. Использовать промокод или подарочную карту можно было при покупке товаров и услуг в магазинах - партнерах программы "Миллион призов". Кроме того, во многих из них предусмотрены дополнительные скидки и бонусы для участников.

Кроме того, москвичи старше 65 лет, которые сделают первую прививку от COVID-19 с 23 июня до 31 декабря, а потом завершат вакцинацию вторым компонентом, а также ревакцинированные в тот же период, получают коробку "С заботой о здоровье" от мэра Москвы. В подарочный набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, косметика для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок. Кроме того, пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарка денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Сертификат на подарочный набор выдается в пункте вакцинации. Забрать подарок можно в центре социального обслуживания или поликлинике, независимо от того, где была проведена вакцинация. Если житель Москвы старшего поколения выбирает денежную компенсацию, ему необходимо написать заявление о назначении выплаты в районном центре социального обслуживания. К заявлению нужно приложить паспорт, сведения о реквизитах счета, сертификат о вакцинации и сертификат на получение подарочного набора "С заботой о здоровье".

Для получения подарочного набора или выплаты необходимо пройти вакцинацию в указанные сроки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, в местах вакцинации, организованных столичным Департаментом здравоохранения, а также на дому или в других местах, куда выезжают бригады вакцинации медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Кроме того, набор "С заботой о здоровье" полагается, если прививка сделана в медицинских организациях частной системы здравоохранения, осуществляющих вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в рамках заключенных соглашений с Департаментом здравоохранения Москвы.