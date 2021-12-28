Жители трех регионов РФ первыми получат цифровые паспорта

Чиновник уточнил, что системный проект уже готов, ранее проведены технические испытания базовых электронных компонентов - микросхемы и бланка. "На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия", - рассказал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, цифровой паспорт - это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память смарт-карты можно будет внести и другие данные, например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

Замена бумажного документа на смарт-карту будет добровольной. "Хотя я уверен, что выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя", - заключил вице-премьер.

Днем ранее начальник ГУ МВД по вопросам миграции Валентина Казакова рассказала, что в настоящее время прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала их выдачи - январь 2023 года.

"Количество выдаваемых паспортов нового образца прежде всего будет зависеть от желания граждан в их получении, но, по нашим прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тысяч", - отметила Казакова.

Юридически новый цифровой паспорт будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный, заверили в МВД.