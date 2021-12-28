Жители трех регионов РФ первыми получат цифровые паспорта

Новости

Байден: Положения оборонного бюджета мешают переводу заключенных из Гуантанамо 01:55
Президент Молдавии объяснила, почему не приедет на саммит СНГ 00:59
В Минздраве Удмуртии рассказали о состоянии выжившего в крушении вертолета 00:40
Рогозин показал на видео пуск "Ангары" с "Плесецка" 00:28
Над Землей начался парад планет 00:17
Спасатели обнаружили пропавший в Удмуртии вертолет, экипаж жив 00:08
В Удмуртии упавший вертолет Ми-2 ищут 290 человек 27.12.2021
Кличко по ошибке поздравил киевлян с 2222 годом 27.12.2021
Военные успешно запустили в космос ракету-носитель "Ангара-А5" 27.12.2021
Минвостокразвития усовершенствует программу выдачи земли в ДФО и Арктике 27.12.2021
Назван заметный на коже симптом штамма "омикрон" 27.12.2021
ЦБ: Ставки по ипотеке растут, но рост по кредитам меньше роста инфляции 27.12.2021
Театр "Ленком" стал лауреатом премии Brand Awards 27.12.2021
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц 27.12.2021
В Японии запустили первый в мире автобус-поезд 27.12.2021
Набиуллина: Инфляция по итогам года будет чуть больше 8% 27.12.2021
В работе мессенджера Telegram произошел сбой 27.12.2021
Роналду вручили приз лучшему бомбардиру в истории 27.12.2021
Байден подписал оборонный бюджет на 770 миллиардов долларов 27.12.2021
Правительство Греции объявило новые антиковидные меры 27.12.2021
В Госдуму внесен законопроект об обращении с навозом 27.12.2021
Упавший в Удмуртии вертолет с экипажем продолжат искать всю ночь 27.12.2021
Минцифры опровергло информацию об утечке исходного кода госуслуг 27.12.2021
СК начал проверку после гибели националиста Егора Просвирнина 27.12.2021
Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ признание "Спутника V" 27.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 01:30
Рубрика: Власть

Жители трех регионов РФ первыми получат цифровые паспорта

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
Правительство России выбрало пилотные регионы для внедрения цифрового паспорта. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Выдавать их начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов, - это Москва, Московская область и Татарстан. А использовать такой паспорт можно будет в любой точке России", - цитирует ТАСС вице-премьера.

Чиновник уточнил, что системный проект уже готов, ранее проведены технические испытания базовых электронных компонентов - микросхемы и бланка. "На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия", - рассказал Дмитрий Чернышенко.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Электронные паспорта в России планируют выдавать с 2023 года

Напомним, цифровой паспорт - это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память смарт-карты можно будет внести и другие данные, например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

Замена бумажного документа на смарт-карту будет добровольной. "Хотя я уверен, что выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя", - заключил вице-премьер.

Днем ранее начальник ГУ МВД по вопросам миграции Валентина Казакова рассказала, что в настоящее время прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала их выдачи - январь 2023 года.

"Количество выдаваемых паспортов нового образца прежде всего будет зависеть от желания граждан в их получении, но, по нашим прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тысяч", - отметила Казакова.

Юридически новый цифровой паспорт будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный, заверили в МВД.

В регионах Власть Право Личные документы Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Волга-Кама ЦФО Москва ЦФО Московская область ПФО Татарстан

Главное сегодня

В Минздраве Удмуртии рассказали о состоянии выжившего в крушении вертолета
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги