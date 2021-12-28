Какая погода ждет жителей Приморья в новогодние праздники

Погода в Приморье в предстоящие новогодние праздники не порадует жителей теплом. Как сообщается на сайте Примгидромета, с конца декабря и в первые дни января эффективная температура (с учетом влажности и ветра) будет ощущаться как -35...-40 °С на севере края и как -25...-30°С - на юге.

- С 22 декабря над территорией Дальнего Востока характер атмосферной циркуляции в тропосфере перестроился с квазиосеннего на сугубо зимний. А начиная с третьей декады месяца фронтальная зона стала перемещаться с севера на юг. В результате процесс блокирования воздушных масс из Арктики прекратился, и к нам все чаще стали поступать порции арктического холода, - объясняет происходящие процессы глава Примгидромета Борис Кубай.

Продолжительность и интенсивность похолоданий выросла, а потеплений - минимизировалась.

Не обойдется на каникулах и без снегопадов. По прогнозам синоптиков, они пройдут 2 и 5 января.