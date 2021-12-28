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28.12.2021 15:05

Мишустин: Осваивать "дальневосточный гектар" станет проще

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство подготовило изменения в законодательство, чтобы упростить оформление различных документов при освоении "дальневосточного" и "арктического" гектаров.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Владельцы земли, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, особенно жаловались на проблемы при строительстве жилых домов. "Люди зачастую получают отказ по формальным признакам - из-за отсутствия утвержденных градостроительных документов", - подчеркнул он.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Чтобы избавить граждан от этой волокиты, разработаны изменения в федеральный закон. "Теперь они смогут без затруднений приступить к строительству своих домов на гектарах, в отношении которых не утверждены правила землепользования и застройки, - сообщил Мишустин. - Также больше не нужно спустя три года после начала освоения земельного участка подавать декларацию о том, что земля используется по назначению. Заявления о предоставлении гектара и другие необходимые документы можно будет направлять через портал госуслуг".

Участниками двух программ уже стали почти 100 тысяч граждан, которые получили для освоения более 67 тысяч гектаров земли. "Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес", - сказал глава кабмина.

В регионах Правительство Председатель Правительства ДФО Выдача дальневосточного гектара

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