На Камчатке подозреваемый в ограблении банков пойдет под суд

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в разбое.

По версии следствия, в апреле 2016 года мужчина совершил разбойное нападение на операционный офис "Азиатско-Тихоокеанского банка". Он надел медицинскую маску и солнцезащитные очки и, угрожая сотрудницам банка предметом, похожим на пистолет, связал их кабельными стяжками.

"После похитил денежные средства в разной валюте на общую сумму более семи миллионов рублей. Тогда по горячим следам преступление раскрыть не удалось", - рассказали в краевой прокуратуре.

30 декабря 2020 года аналогичным способом мужчина совершил нападение на операционный офис "Восточного экспресс банка" в Петропавловске-Камчатском. Он связал сотрудниц кабельными стяжками и угрожая "предметом, похожим на пистолет", потребовал пин-код от сейфа с деньгами. Одна из девушек дала нападавшему ложную информацию о том, что пароля в наличии еще нет.Мужчина покинул отделение банка несолоно хлебавши.

Уголовное дело рассмотрит Петропавловск-Камчатский городской суд.