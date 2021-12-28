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Рубрика: Происшествия

На Камчатке подозреваемый в ограблении банков пойдет под суд

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в разбое.

В Екатеринбурге ограбили банк

По версии следствия, в апреле 2016 года мужчина совершил разбойное нападение на операционный офис "Азиатско-Тихоокеанского банка". Он надел медицинскую маску и солнцезащитные очки и, угрожая сотрудницам банка предметом, похожим на пистолет, связал их кабельными стяжками.

"После похитил денежные средства в разной валюте на общую сумму более семи миллионов рублей. Тогда по горячим следам преступление раскрыть не удалось", - рассказали в краевой прокуратуре.

30 декабря 2020 года аналогичным способом мужчина совершил нападение на операционный офис "Восточного экспресс банка" в Петропавловске-Камчатском. Он связал сотрудниц кабельными стяжками и угрожая "предметом, похожим на пистолет", потребовал пин-код от сейфа с деньгами. Одна из девушек дала нападавшему ложную информацию о том, что пароля в наличии еще нет.Мужчина покинул отделение банка несолоно хлебавши.

Уголовное дело рассмотрит Петропавловск-Камчатский городской суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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