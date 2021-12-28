На Камчатке вездеход с пассажирами застрял в снегу на вулкане

Камчатские спасатели пришли на выручку пятерке пассажиров вездехода-тягача, застрявшего в районе кальдеры вулкана Горелый, сообщила пресс-служба главка МЧС России по региону.

"Сигнал с просьбой о помощи поступил днем 27 декабря. По словам заявителя, пять человек на вездеходе двигались к месту работы, однако до пункта назначения они не добрались: техника увязла в снегу. После безуспешных попыток выбраться самим было принято решение обратиться за помощью к спасателям. Ситуацию усугубляло то, что люди к тому моменту уже начали замерзать, а с собой у них не было продуктов питания", - говорится в сообщении пресс-службы.

К поисково-спасательной операции привлекли сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России и дежурную смену поисково-спасательного отряда. С пассажирами вездехода поддерживалась телефонная связь.

"Несмотря на неблагоприятные условия, спасателям удалось пробиться к месту, где находились люди. Ранним утром 28 декабря все они были доставлены к месту своей работы. Медицинская помощь никому не потребовалась", - уточнили в пресс-службе.