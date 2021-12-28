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Текст:   Марина Трубилина 
12:44 28.12.2021

В 40 регионах России число новостроек за год увеличилось на 25% и более

В нынешнем году 40 регионов построили на 25% больше жилья, чем в 2020-м. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на итоговом заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Есть ряд регионов, где объем ввода небольшой, но они значительно превысили планы по сравнению с прошлым годом, отметил Хуснуллин. Это, например, Еврейская АО, Чукотка, Мурманская область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Калмыкия. В них количество новостроек на 60-100% превышает прошлогодние.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Ввод жилья за год станет рекордным за всю историю России

Москва имеет колоссальный объем строительства, при этом в 2021 году в столице построено на 65% больше жилья, чем годом ранее, отметил Хуснуллин. Также он отметил Ленинградскую область, где введено по 1,4 кв.м на человека. "Напоминаю, по нацпроекту мы должны строить 0,82 кв.м на человека в среднем по стране. То есть нацпроект Ленинградская область из года в год перевыполняет", - подчеркнул Хуснуллин.

Большое количество жилья в пересчете на человека строится также в Московской области (1,174 кв.м) и Тюменской области (1,032 кв.м).

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