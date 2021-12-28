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28.12.2021 10:11
Рубрика: Экономика

В ФТС прокомментировали сообщения о "пробке" на границе России с Китаем

Текст: Михаил Загайнов

За последние две недели - с 13 по 26 декабря - таможенники оформили 4292 автотранспортных средства в автомобильных пунктах пропуска Приморья. За две недели до этого число оформленных автомобилей составило 3269, сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

Фото: Сергей Куксин
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В ведомстве отметили, что перед новогодними праздниками зафиксировано увеличение числа большегрузов, направляющихся в обе стороны. При этом очереди на границе стали меньше.

"По состоянию на утро 27 декабря 2021 года перед пунктом пропуска МАПП Пограничный находилось 150 автотранспортных средств. Из них только 54 автомобиля ожидали убытия в КНР, остальные - 51 тягач без прицепа и 45 порожних прицепов без тягачей - используют прилегающую территорию пункта пропуска в качестве автостоянки. Учитывая пропускную способность пункта пропуска - 100 автомобилей в обе стороны, все они в этот же день убудут в Китай", - говорится в сообщении таможни.

Отмечается, что в начале декабря на пункте пропуска находились 79 составов транспортных средств, еще около ста тягачей и полуприцепов использовали территорию в качестве стоянки.

"Транспорт, прибывший в российские пункты пропуска с соответствующими документами, своевременно оформляется таможенной службой как при убытии в Китай, так и в обратную сторону. Досмотровые операции осуществляются незамедлительно после предъявления товаров перевозчиком или иным уполномоченным лицом", - добавили в таможне.

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Начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин прогнозирует, что все водители, находящиеся на пунктах пропуска, успеют выгрузить товар или забрать груз в Китае и встретить Новый год дома.

Добавим, что суточная пропускная способность МАПП Краскино составляет 48 транспортных средств в оба направления, МАПП Пограничный - 100 машин, ДАПП Полтавка - 110 машин, ДАПП Турий Рог - 24 машины.

Ранее "Известия" сообщили, на китайско-российской границе скопилось более тысячи фур. Из этого издание сделало вывод, что "часть россиян может остаться без новогодних подарков". В статье также отмечалось, что сейчас на границе работает лишь один пункт пропуска, пропускная способность которого составляет "одну-две машины в день".

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