В Хабаровском крае представили уникальную систему лечения рака

В Хабаровском краевом онкологическом центре представили уникальную радиотерапевтическую систему нового поколения для лечения онкологических заболеваний - линейный ускоритель.

Система направляет высокие дозы радиации целенаправленно в раковые клетки, не задевая при этом здоровые. Метод подходит для лечения большинства онкологических заболеваний. Хабаровский край стал первым регионом России, где будет применяться эта технология.

- Новый аппарат позволяет провести одномоментную компьютерную томографию и мгновенную лучевую нагрузку на пациента. Происходит моментальное доведение до цели, поражение опухоли, - рассказал главврач Краевого онкологического центра Евгений Шапиро.

Оборудование приобрели за 195 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическим заболеваниями" и нацпроекта в сфере здравоохранения. Первые пациенты смогут пройти лечение на нем уже в феврале 2022 года.