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Рубрика: Общество

В поликлиниках Южно-Сахалинска упразднили регистратуры

Текст: Александр Филимоненко ("Российская газета", Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
В Южно-Сахалинских поликлиниках функции регистратур отныне исполняет телефонный сервис. Этот номер нужно набирать, чтобы записаться на прием к врачу или обследование.

Телефонный сервис 1300 организовали в островном регионе еще весной 2019 года, и сначала это был канал областного минздрава для приема обращений и жалоб, а также для консультативной помощи. Полгода назад его решили внедрить в южно-сахалинской поликлинике N4, полностью перестроив запись к врачам. Ну а теперь ее опыт распространяется на все поликлиники города. Вместо обычных регистратур в них появилось открытое пространство в холле. Взять талон на прием можно по телефону или через электронные сервисы.

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- Как выяснилось, вполне можно обойтись и без регистратуры. Возле входа в поликлинику всегда дежурит консультант, и сначала я просила, чтобы мне помогли записаться. Ну а сейчас уже справляюсь сама, - поделилась с корреспондентом "РГ" жительница Южно-Сахалинска Алевтина Кравцова.

Новая система записи позволяет обращаться к единой базе специалистов. Если в поликлинике, к которой прикреплен пациент, необходимого врача нет, то оператор будет искать возможность приема в другом медучреждении. "Запись через сервис 1300 проходит в таком же режиме, что и раньше, - с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, а по субботам с 9 до 15. А неотложная помощь оказывается без предварительной записи", - рассказал директор сахалинского медицинского информационно-аналитического центра Роман Никитин.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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