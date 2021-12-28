В поликлиниках Южно-Сахалинска упразднили регистратуры

В Южно-Сахалинских поликлиниках функции регистратур отныне исполняет телефонный сервис. Этот номер нужно набирать, чтобы записаться на прием к врачу или обследование.

Телефонный сервис 1300 организовали в островном регионе еще весной 2019 года, и сначала это был канал областного минздрава для приема обращений и жалоб, а также для консультативной помощи. Полгода назад его решили внедрить в южно-сахалинской поликлинике N4, полностью перестроив запись к врачам. Ну а теперь ее опыт распространяется на все поликлиники города. Вместо обычных регистратур в них появилось открытое пространство в холле. Взять талон на прием можно по телефону или через электронные сервисы.

- Как выяснилось, вполне можно обойтись и без регистратуры. Возле входа в поликлинику всегда дежурит консультант, и сначала я просила, чтобы мне помогли записаться. Ну а сейчас уже справляюсь сама, - поделилась с корреспондентом "РГ" жительница Южно-Сахалинска Алевтина Кравцова.

Новая система записи позволяет обращаться к единой базе специалистов. Если в поликлинике, к которой прикреплен пациент, необходимого врача нет, то оператор будет искать возможность приема в другом медучреждении. "Запись через сервис 1300 проходит в таком же режиме, что и раньше, - с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, а по субботам с 9 до 15. А неотложная помощь оказывается без предварительной записи", - рассказал директор сахалинского медицинского информационно-аналитического центра Роман Никитин.