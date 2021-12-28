В Приморье выяснят причину аварийной остановки парома с пассажирами

Власти Владивостока разбираются в причинах аварийной остановки парома "Босфор Восточный" во время перевозки пассажиров на остров Попова.

В понедельник, 27 декабря, судно после планового ремонта вышло в рейс на остров Попова, но при подходе к берегу потеряло ход. По словам капитана, остановка двигателя произошла из-за замерзшего топлива. Экипаж переливал топливо из верхних баков в нижние, чтобы запустить двигатель. В итоге это удалось, и помощь вышедшего на подмогу спасательного судна "Капитан Балашов" не понадобилась. Паром ночью причалил к берегу, где пассажиров уже ждал автобус.

"Провести расследование, по какой причине паром "Босфор Восточный" был заправлен переохлажденным топливом, в результате чего судно потеряло ход - такое распоряжение дал сегодня мэр Константин Шестаков", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Капитан судна пройдет процедуру медицинского освидетельствования, которая установит, был ли он пьян во время рейса. Один из пассажиров опубликовал видео, на котором предположительно капитан находится в нетрезвом состоянии в момент остановки судна.

Мэр также планирует найди дополнительную баржу, которая могла бы перевозить с острова Попова на материковую часть Владивостока и людей, и автомобили.